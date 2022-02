Robert Moreno: "No se puede hablar de un Real Madrid malo, sí de uno menos bueno"

El Real Madrid recibe este domingo al Granada en el Santiago Bernabéu. Los blancos vienen de caer en la Copa del Rey ante el Athletic Club. Y este momento lo quieren aprovechar los de Robert Moreno para llevarse algún punto del templo blanco. El exseleccionador español ha analizado el encuentro este viernes.

Más tiempo de preparación

"No sé si hay un buen momento para ir al Bernabéu, ellos no vienen con una dinámica muy positiva, en la primera vuelta nos encontramos con el mejor Madrid de la temporada, pero no se puede hablar de un Madrid débil cuando tiene a los mejores jugadores del mundo y va líder".

Derrota madridista en Copa

"Aunque hayan caído en la Copa nos vamos a encontrar a un súper equipo, yo he estado en la misma situación en un grande y perder te llevar a querer recuperarte de golpe, va a ser muy difícil y complejo, pero ya hemos demostrado que ante los equipos grandes somos capaces de rendir y ser competitivos", ha querido recordar el técnico rojiblanco.

Máxima exigencia

"No se puede hablar de un Madrid malo, se puede hablar de un Madrid menos bueno, pero hay jugadores de mucho nivel y lo normal es ir al Bernabéu y perder. De diez partidos puedes perder nueve y ponerles en aprieto en uno, pero con nuestras armas vamos a tratar de que sea así, con su plantilla y el entrenador que tienen, que es muy inteligente, va a ser muy difícil pero no imposible, planteamos todos los partidos para ganar y esperamos estar acertados el domingo".

Karim Benzema, en el partido frente al Elche AFP7 / Europa Press

Benzema, duda

"Que no juegue Benzema, uno de los mejores delanteros del mundo, condiciona a cualquier equipo, anoche se notó, pero no sabemos si va a estar o no. Benzema cambia al equipo, pero las alternativas que tienen son de calidad y nos van a poner en muchos problemas".

Cinco incorporaciones

"No he cambiado la percepción, pero las circunstancias se han dado así, si hay jugadores con los que cuentas poco y les dice que lo mejor es salir, pero optan por quedarse y seguir compitiendo hay que respetar los contratos. Tener 20 o 21 jugadores es lo ideal para una temporada normal, los que se han quedado lo hacen con la máxima ilusión, luego vendrán mis decisiones y ahí es donde voy a dejar ver cuál es mi pensamiento".

Paciencia con los fichajes

"Petrovic y Arezo tienen potencial, pero vienen a una Liga que no conoces de competiciones diferentes, ambos tienen muy buena pinta, pero no van a ser la solución ni los que van a cambiar al Granada, son los veteranos y los que estaban aquí los que tienen que tirar para adelante".

Uzuni y Raba

"A Uzuni le ha tocado enfrentarse a equipos como el Barça o el Betis en competiciones europeas, eso le da un bagaje y un ritmo de juego que va a facilitar que nos ayude, mientras que Raba conoce La Liga, es un jugador que ha entrenado con el Villarreal y ha tenido participación, eso le da una ventaja, es más maduro y conoce La Liga y le va a resultar mucho más fácil rendir".

Luis Suárez

"Luis está bien, ha legado bien después de jugar, deben pasar muchas cosas para que Luis Suárez se pierda un partido, contamos con él para el domingo".

