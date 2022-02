El Real Madrid sigue mandando en Europa con una imponente victoria ante el Zenit

Vigésima victoria del Real Madrid de Baloncesto en lo que va de temporada regular de la Euroliga. El equipo blanco venía de remontar ante Olympiacos esta misma semana. Pero el esfuerzo frente a los griegos no hizo mella contra el Zenit. Así, los de Pablo Laso se acabaron imponiendo por 21 puntos de diferencia. [Narración y estadísticas: Real Madrid 85-64 Zenit de San Petersburgo]

En el WiZink Center destacaron varios jugadores blancos. Sobre todo desde la línea de triple con un acierto del del 45,8 por ciento (11 de 24). Aunque fue Vincent Poirier, a la postre el MVP del encuentro, el que lídero al conjunto merengue hacia la victoria. Y eso que el choque comenzó del todo igualado.

Desde el salto inicial, las intenciones del Real Madrid se vieron claras. Los de Pablo Laso no querían que se repitiese lo sucedido ante Olympiacos durante la primera mitad. Así comenzó brillando Tavares. El Zenit tomó nota y empezó a cerrar los pasos del caboverdiano. Y llegó la hora del resto. Que no falló a su pívot.

Sin embargo, los de San Petersburgo lograron acabar el primer cuarto empatado a 23 con el equipo merengue después de dos minutos sensacionales de Loyd y Mickey, y, por supuesto, de un triple sobre la bocina de Karasev. Pero la igualdad no les duró mucho a los rusos.

El ritmo fue blanco

Todo parecía que iba a ser cuestión de lo que le aguantaran la pilas a los motores del equipo de Xavi Pascual. Sin Loyd, Mickey ni Alex Poynthress sobre el parqué, el Madrid comenzó a gustarse y Poirier se colgó de la canasta para levantar al WiZink (30-25, min. 13).



No tardó el técnico catalán en poner a sus mejores piezas sobre el parqué para tratar de evitar la conexión entre Nigel Williams-Goss y Vincent Poirier que estaba animando la noche para los seguidores blancos, y a la que se sumaron Yabusele y Rudy, con dos triples que asentaron una diferencia ya palpable (45-36) al descanso, cimentada en la efectividad blanca (50% en triples por 20% ruso, 3 de 15).



El mejor jugador del mes de enero en la Euroliga, Yabusele, honró el trofeo que le había entregado Felipe Reyes a la vuelta del vestuariocon triples, canastas y acciones defensivas que desbordaron al Zenit. Pascual pidió el tiempo muerto, justo después de que Poirier amagara el mate no una, sino dos veces, hasta despistar a sus defensores y colgarse de espaldas a placer (56-41, min. 23).



El empeño de Poynthress -el mejor de los suyos al final, con 21 puntos y 9 rebotes- en frenar la acometida blanca se convertía en inútil cuando a Sergio Llull, que ya se había sacado antes de la chistera una 'mandarina', le empezaban a entrar los tiros para llevar la renta a 18 con un triple (67-48, min. 28). Con un contundente 69-51, los blancos se dirigieron al último parcial.



Nada más arrancar el último periodo le entró el primer triple al 'francotirador' del Zenit, Billy Baron. Tarde, demasiado tarde. A la siguiente, un robo de Poirier para Sergio Llull puso al balear de cara a la canasta, dando inicio a una crecida madridista que llevó la diferencia a la veintena con un triple de Thompkins (78-58, min. 34).



Ya estaba todo hecho en el WiZink Center, lo que dio tiempo a Pablo Laso para rotar -solo Abalde y Poirier pasaron de 25 minutos-, al público de festejar y a todos a relajar el corazón después de varios duelos con emociones. Lo que no tendrá el Madrid es descanso, en 48 horas volverá al WiZink Center para recibir al Valencia.

Real Madrid 85-64 Zenit

Real Madrid: Heurtel (6), Abalde (6), Causeur (9), Yabusele (13), Tavares (8) -quinteto inicial-, Thompkins (12), Williams-Goss, Llull (13), Poirier (10), Rudy (8) y Alocén.

Zenit San Petersburgo: Kulagin (8), Loyd (14), Kuzminskas, Poythress (21), Mickey (10) -quinteto inicial-, Karasev (5), Zubkov, Carter, Baron (6), Pushkov y Volkhin.

Parciales: 23-23 | 22-13 | 24-15 | 16-13.

Árbitros: Borys Ryzhyk (UKR), Elias Koromilas (GRE) y Luka Kardum (CRO). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la vigésima quinta jornada de la Euroliga disputado en el WiZink Center (Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid) ante 5.457 espectadores.



Antes del encuentro, el ala-pívot del Real Madrid Guerschon Yabusele recibió el trofeo al jugador más valioso del mes de enero de la Euroliga, que le entregó el exjugador del equipo blanco Felipe Reyes

