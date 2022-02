En el vestuario del Real Madrid mandan un nuevo guiño a Kylian Mbappé

Durante los últimos meses, los jugadores del Real Madrid han sido preguntados por la posibilidad de compartir vestuario con Kylian Mbappé. Con el paso del tiempo, son cada vez más habituales este tipo de preguntas. Hace poco fue Toni Kroos el que aseguró que "quieren a los mejores".

Ahora ha sido Dani Carvajal el que ha hablado sobre este posible fichaje. En declaraciones para Radioestadio Noche de Onda Cero, el internacional español ha piropeado al jugador del Paris Saint-Germain: "Mbappé es un jugador muy, muy bueno, que lleva sonando muchos años para nuestro equipo".

"Parece que acaba contrato -con el PSG- y podría ser que en el futuro vistiese nuestra camiseta -la del Real Madrid-. Pero ya te digo, ahora mismo es un jugador del PSG, que es nuestro rival, así que el único pensamiento es cubrirle bien. Si yo juego y él juega nos toca en la misma banda", ha afirmado el lateral derecho merengue.

Dani Carvajal, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Carvajal ha querido destacar que "el Real Madrid está haciendo las cosas muy bien". "Tanto el club como nosotros estamos muy tranquilos. Tenemos una plantilla muy competitiva y competente. Y, por eso, estamos tranquilos en ese sentido", ha agregado el futbolista en el citado programa radiofónico.

Puertas abiertas

Carvajal se une así a la lista, cada vez más larga, de jugadores merengues que abren las puertas del Santiago Bernabéu a Mbappé. Rodrygo lo hizo desde Brasil, para el medio TNT: "Aquí se habla de Mbappé y de muchos otros jugadores, pero no sé cómo está esa situación. La competencia aquí ya es muy grande. Sería un hombre muy fuerte para esa competencia. Me haría feliz si llegara, vendría para ayudar".

El ya citado Kroos señaló en Bild que "el Real siempre quiere lo mejor, no me sorprendería que me interesara. Haaland y él son sin duda los jugadores más interesantes del mercado. Y, por tanto, no es precisamente barato. Pero estamos en una época en la que no hay precisamente un flujo de dinero infinito".

Casemiro también fue uno de los últimos en referirse al francés: "Hablando de Mbappé tenemos que ser coherentes. Es un jugador que estaba en el Top 3 del mundo. Es compatible con cualquier jugador del mundo. Hablar de Mbappé y de Vinicius que están en un momento increíble... serían más que compatibles. No podemos hablar de un jugador que no está en nuestra plantilla. Es un jugadorazo y todo el mundo al que le gusta el fútbol lo admira".

