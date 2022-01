Toni Kroos: "Kylian Mbappé es muy top y en el Real Madrid queremos a los mejores jugadores"

"Kylian Mbappé es muy top y en el Real Madrid siempre queremos a los mejores jugadores". Toni Kroos ha vuelto a ser muy claro en cuanto a las preferencias del vestuario del conjunto merengue para el próximo mercado de fichajes. El delantero francés es objeto de deseo por la entidad y no hay nadie en la plantilla que no desee su contratación. El jugador alemán ha hablado en el 'Telediario' de TVE sobre el futbolista que acaba contrato en 2022.

No es la primera vez que Kroos habla sobre la llegada de Mbappé. En el mes de agosto, en el diario Bild, mencionó en la misma pregunta al francés y a Haaland: "Prefiero hablar de traspasos que ya se han completado. Pero como el Real siempre quiere lo mejor, no me sorprendería que me interesara. Haaland y él son sin duda el jugador más interesante del mercado. Y, por tanto, no es precisamente barato. Pero estamos en una época en la que no hay precisamente un flujo de dinero infinito".

En el vestuario del Real Madrid abren las puertas completamente a Kylian Mbappé. Son cada vez más los jugadores que no se esconden al hablar del todavía delantero del Paris Saint-Germain. El último en hacerlo había sido un Rodrygo Goes que competirá directamente por un puesto en el once titular con el francés: "No sé cómo está esa situación. La competencia aquí ya es muy grande. Sería un hombre muy fuerte para esa competencia. Me haría feliz si llegara, vendría para ayudar".

En el conjunto merengue aprietan por Mbappé. Sobre todo después de que la prensa del país vecino informase de una fractura en el vestuario parisino. Se habla de dos bandos. Por un lado, los sudamericanos liderados por Leo Messi. Por otro, el de los franceses con el deseado 'KM7' a la cabeza. Eso sí, de puertas a fuera todo es cordialidad. Porque aunque en el vestuario del PSG no sean una piña, la pérdida de un futbolista del talento de Kylian sería un golpe para el equipo.

Verano clave

El club merengue se prepara para asaltar el mercado de fichajes después de dos años sin apenas incorporaciones. La delantera será el principal foco de atención y Kylian Mbappé el nombre más perseguido. Sin embargo, otros talentos como Erling Haaland también tienen mucho que decir. Los dos jóvenes, destinados a liderar el fútbol mundial, aspiran a vestir de blanco en 2022. La situación de ambos ha ido evolucionando de diferentes maneras estos últimos meses.

Pese a ello, tanto Mbappé como Haaland coinciden en algunos aspectos fundamentales. Tales son las similitudes que los dos han seguido la misma estrategia para poner punto final a su etapa actual e iniciar un nuevo proyecto deportivo. La incógnita que está por despejar es si ese será el del Real Madrid, aunque intenciones por su parte no faltan. Los parecidos entre los casos de Mbappé y Haaland parten de que ambos saldrán este verano de sus respectivos equipos.

