Haaland: "Sentí que era la hora de que dijera algo..."

Erling Haaland revolucionó la actualidad del fútbol cuando habló de las presiones que estaba ejerciendo el Borussia Dortmund para resolver su futuro. El lío que se montó fue tremendo. Tal vez por este motivo, el delantero noruego se muestra mucho más comedido ahora.

"¿Mis comentarios sobre ser presionado por BVB? Sentí que era hora de que dijera algo. Muchos otros estaban hablando, así que eso fue todo. Y ahora realmente no quiero decir demasiado más al respecto. Lo que se dijo, se dijo, y seguimos adelante", comenta el nórdico al periodista noruego Jan Aage Fjørtoft de Viaplay Fotball.

Esta respuesta viene precedida de lo que dijo el pasado 14 de enero: "El Borussia Dortmund ahora me está presionando para que tome una decisión para la próxima temporada... pero solo quiero jugar al fútbol. Eso significa que probablemente pronto tendré que tomar una decisión".

Erling Haaland, durante un partido con el Borussia Dortmund. David Inderlied / dpa

"Eso es lo que ellos -el Borussia Dortmund- quieren y significa que cosas van a empezar a suceder. Yo he dicho desde el principio que solo quería centrarme en jugar y dar así mi mejor versión. No quería tener otras cosas en mente. Pero ahora que me presionan es hora de valorar el futuro", afirmó el delantero.

Hans-Joachim Watzke, CEO del club aurinegro, respondió a Erling Haaland poco después. "Decir que le hemos dado un ultimátum es una tontería. No hay fecha límite. Sus declaraciones diciendo que le ponemos presión nos sorprendieron", declaró el directivo en el programa Sportchau.

Marco Reus también opinó sobre el 'caso Haaland'. "Para nosotros no es un gran problema. La situación de que hay especulaciones constantes no es nueva. Así que estoy completamente relajado. El problema es tan grande por la cobertura de los medios de comunicación. Ayer hablé con Erling, sobre fútbol. Eso es todo lo que me interesa", afirmó el entrenador del Borussia Dortmund.

Pretendido por toda Europa

En el Borussia Dortmund quieren resolver el culebrón que se ha montado alrededor de Haaland. "No podemos esperar hasta finales de mayo", aseguran desde el Signal Iduna Park. Y es que para nadie es un secreto que los mejores clubes del Viejo Continente quieren conseguir el 'sí, quiero' del internacional noruego.

Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Manchester United o Chelsea son algunos de los equipos con los que se ha vinculado al goleador. También el Manchester City, aunque se hayan hecho con los servicios de Julián Álvarez. Pero, por el momento, parece que el futuro de Haaland está teñido de blanco.

[Más información: Achraf y el nexo que une su futuro con el de Kylian Mbappé y el Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan