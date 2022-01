Rodrygo 'ficha' a Mbappé para el Real Madrid 2022/2023

Rodrygo Goes y Kylian Mbappé Ángela Castañeda

En el vestuario del Real Madrid abren las puertas completamente a Kylian Mbappé. Son cada vez más los jugadores que no se esconden al hablar del todavía delantero del Paris Saint-Germain. El último en hacerlo ha sido un Rodrygo Goes que competirá directamente por un puesto en el once titular con el francés.

"Aquí se habla de Mbappé y de muchos otros jugadores, pero no sé cómo está esa situación. La competencia aquí ya es muy grande. Sería un hombre muy fuerte para esa competencia. Me haría feliz si llegara, vendría para ayudar", ha asegurado el extremo en una entrevista para TNT Brasil.

Rodrygo lo tiene claro: quiere a Mbappé en el Real Madrid. Y no solo él. Desde Benzema a Vinicius, pasando por otros de los pesos pesados del equipo blanco afirman que el internacional galo debe aterrizar en el Santiago Bernabéu cuanto antes. Continuos guiños que no pasan desapercibidos en Francia.

Todos quieren a Mbappé

En el conjunto merengue aprietan por Kylian Mbappé. Y eso alerta al PSG. Sobre todo después de que la prensa del país vecino informase de una fractura en el vestuario parisino. Se habla de dos bandos. Por un lado, los sudamericanos liderados por Leo Messi. Por otro, el de los franceses con el deseado 'KM7' a la cabeza.

Eso sí, de puertas a fuera todo es cordialidad. Aunque bien es cierto que una cosa no quita para la otra. Porque aunque en el vestuario del PSG no sean una piña, la pérdida de un futbolista del talento de Mbappé sería un golpe para el equipo. Un equipo que sueña con ganar la Champions League este curso.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG. Matthieu Mirville / ZUMA Press Wir / DPA

En su camino a la 'Orejona' se cruza también el Real Madrid. El sorteo de los octavos de la Champions deparó un nuevo enfrentamiento entre blancos y parisinos. El 15 de febrero los de Carlo Ancelotti visitarán el Parque de los Príncipes. El 9 de febrero será Mbappé el que aterrice en el Santiago Bernabéu.

Dos días en los que Kylian Mbappé será rival. Después llegará el momento de la verdad. El PSG insiste en que el delantero renueve. Aunque sea con un 'contrato corto' para que en el momento de que se celebre el Mundial de Catar 2022, el futbolista juegue en la entidad parisina.

Sin embargo, el jugador de Bondy continúa firme en su decisión de recalar en el Real Madrid. De cumplir el sueño de un niño que cuando era pequeño le dijo a sus padres que algún día jugaría de blanco y ellos le verían desde el palco del estadio Santiago Bernabéu. Y es ahí donde le esperan con los brazos abiertos. Todos le quieren.

