Morientes: "Mbappé se irá al Real Madrid la temporada que viene"

Desde el 1 de enero de 2022, Kylian Mbappé es libre para negociar con cualquier club. En 30 de junio, el futbolista acaba contrato con el Paris Saint-Germain. Su futuro sigue siendo vinculado con el Real Madrid. Y en este sentido ha opinado un Fernando Morientes que ve al jugador francés vistiendo la camiseta blanca.

En declaraciones para RMC Sport, el 'Moro' ha asegurado que en el Santiago Bernabéu gusta mucho Mbappé. Consideran que es un jugador "diferente" y que puede llegar a hacer historia en la casa blanca. Por todo esto y por lo que ha "escuchado", el que fuera delantero de equipos como el Real Madrid, el AS Mónaco o la selección española, cree que a partir de la temporada 2022/2023, el galo jugará en el club de Concha Espina.

"Kylian se irá al Madrid el año que viene. He escuchado mucho al club y a Florentino. El presidente lo adora porque es diferente. Puede jugar muchos años en el Real Madrid", ha asegurado Fernando Morientes cuando le han preguntado por la situación de Kylian Mbappé.

Nuevamente, le han preguntado a Morientes si pensaba que el Real Madrid sería capaz, finalmente, de alcanzar el objetivo de fichar a Mbappé. "Yo creo que sí", ha sentenciado. El exfutbolista se ha posicionado así claramente entre los que opinan que el francés abandonará el Parque de los Príncipes para recalar en el trece veces campeón de Europa cuando acabe su contrato.

Otras opiniones

En los últimos días, otras figuras del fútbol han dado su opinión respecto al 'culebrón Mbappé. Desde un Zlatan Ibrahimovic que reveló que aconsejó en su día al todavía delantero del PSG fichar por el Real Madrid. A un Arsène Wenger que señaló que el tiempo corre en contra del equipo parisino.

"Es verdad que un día me preguntó y yo le contesté: 'En tu lugar me iría al Real Madrid'. Yo tuve la oportunidad de jugar en diferentes equipos, distintos países, con futbolistas diferentes y así fue como aprendí y me hice grande. Jugar en casa toda tu carrera es más fácil. Salir fuera es una aventura", afirmó 'Ibra' en L'Équipe.

"El tiempo juega en contra del PSG. Cuando estás en una situación así, cuanto más se alarga más difícil es cerrarlo, dada la experiencia que tengo. Llevo año y medio esperando que el PSG logre renovar a Mbappé", afirmó, por su parte, Wenger en declaraciones para Canal+ Francia.

