Ibrahimovic no tiene dudas, Mbappé debe jugar en el Real Madrid: "Se lo aconsejé, es verdad"

Kylian Mbappé vuelve a ser noticia, y no es por su recuperación después de haber permanecido entrenando al margen de sus compañeros varios días. Esta vez el nombre del internacional francés ha recorrido el planeta fútbol por unas declaraciones que Zlatan Ibrahimovic ha protagonizado en L'Équipe.

Con motivo de la publicación en francés de su última autobiografía (Adrenalina), Ibrahimovic ha concedido una entrevista al medio galo en la que habla del futuro de Mbappé. El delantero del AC Milan ha asegurado que ha aconsejado al futbolista del Paris-Saint Germain que fiche por el Real Madrid.

Sobre esto no es la primera vez que ha hablado 'Ibra' de manera pública. A principios del pasado mes de diciembre también lo hizo. Aunque en esa ocasión en Italia, para Corriere de la Sera. "Le aconsejé irse al Madrid, es verdad. Necesita un ambiente más estructurado, como el de los blancos. Sin embargo, después le dije al presidente del PSG que no debía venderle...", comentó entonces.

Ibrahimovic y Mbappé Instagram

Ahora ha ido un poco más allá: "Solo Kylian puede responder a esta pregunta. Depende de lo que quiera y de lo que piense. Yo me iría... pero si fuera el PSG trataría de retenerlo. El club quiere que siga, pero ¿él quiere quedarse? Hay más equipos que lo siguen. Si puedes fichar a Mbappé y no quieres es que te has equivocado de trabajo".

"Es verdad que un día me preguntó y yo le contesté: 'En tu lugar me iría al Real Madrid. Yo tuve la oportunidad de jugar en diferentes equipos, distintos países, con futbolistas diferentes y así fue como aprendí y me hice grande. Jugar en casa toda tu carrera es más fácil. Salir fuera es una aventura'", ha agregado Ibrahimovic en la entrevista para L'Équipe.

Experiencia en París

'Ibra' sabe muy bien lo que es vestir la camiseta del Paris Saint-Germain y a ello también se ha referido en conversación con el diario francés: "¿Si ayudé al PSG a crecer? Sí, al cien por cien. Todos los días trabajé en ello. Traje las cosas a las que estaba acostumbrado en la Juve o en el Milan. No me adapté al PSG, fue todo lo contrario. El PSG quería llegar al máximo nivel, dentro y fuera del campo, pero había mucho que hacer. Me enorgullece decir que estuve allí al principio y ver dónde está hoy. Ha sido fantástico".

