Ibrahimovic traiciona al PSG por Mbappé: su conversación para que fiche por el Real Madrid

Zlatan Ibrahimovic es una de las figuras más únicas del fútbol del siglo XXI y cada vez que habla en público no deja a nadie indiferente. Esta vez ha sido en una entrevista en Corriere della Sera en la que ha dejado grandes titulares sobe su carrera deportiva y otra gente, como Kylian Mbappé. El gigante sueco es claro sobre dónde debería jugar el delantero francés.

De niño

"Siempre sufrí. En cuanto nací, la enfermera me hizo caer desde un metro de altura. En el colegio era distinto: todos rubios, yo oscuro y con la nariz grande. Siempre me odiaron. Con las chicas era muy tímido, me apuntaba lo que tenía que decir: penoso. Hice el amor por primera vez con 17 años, cuando salí del gueto de Malmoe".

Fabio Capello

"Me hizo pensar solo en el gol, me aniquilaba todo el rato. Cuando llegué, lo encontré leyendo la Gazzetta, le dije 'buenos días' y ni me miró. Luego se levantó, cerró el periódico y se fue sin decir una palabra".

Zlatan Ibrahimovic, en el calentamiento previo al partido Reuters

Silvio Berlusconi

"Era demasiado simpático. Un domingo estábamos en San Siro y me pidió cambiar de sitio porque iba a llegar 'alguien muy importante'. Pensé que era un político, y en cambio era una mujer hermosa. Berlusconi me hizo un guiño: 'persona muy importante...'. Para él era de verdad, quizás".

Pelea con Lukaku

"Me atacó a nivel personal, un shock. Habíamos sido compañeros... Nunca aceptó la apuesta de las 50 libras por cada control fallado. Tiene un gran ego, pero yo crecí en el gueto y si alguien golpea, contesto. Así le hice daño donde más le duele: los rituales de la madre, y perdió el control. Me queda una duda: ese derbi lo perdimos y yo, después, me lesioné. ¿Y si lo del vudú fuera verdad? Tengo una cuenta pendiente también con él. A ver si nos vemos pronto, en el campo. Pero no odio a nadie, y a él tampoco".

Messi o Cristiano Ronaldo

"Digo Messi, porque jugamos juntos. Teníamos una relación profesional, pero el Balón de Oro de este año lo merecía Lewandowski. ¿El mejor de la historia? Ronaldo Nazario. De pequeño le imitaba".

Diego Armando Maradona

"Es un mito, tras ver un documental decidí irme a Nápoles para ganar el scudetto como él. Estaba todo hecho, pero De Laurentiis echó a Ancelotti. Así que le dije a Raiola: ¿qué equipo está peor? El Milan había perdido 5-0 ante el Atalanta. 'Decidido, allá vamos...".

Kylian Mbappé

"Le aconsejé irse al Madrid, es verdad. Necesita un ambiente más estructurado, como el de los blancos. Sin embargo, después le dije al presidente del PSG que no debía venderle...".

