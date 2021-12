Casemiro: "Mbappé y Vinicius son compatibles"

El fútbol mundial vuelve a mirar a la máxima competición continental donde se cierra la fase de grupos esta semana y está en juego la plaza de privilegio para un Real Madrid que irá con el 'Plan B'. Reciben este martes a partir de las 21:00 horas al Inter de Milán, segundo en el Grupo D y el único que le puede quitar de la primera posición a los blancos. Casemiro ha sido el encargado de hablar en la previa del choque valorando el gran momento de forma por el que pasa el equipo.

Las cuentas del Real Madrid para conseguir el objetivo de pasar como primero de grupo son claras: le vale con no perder ante el Inter. Es primero del Grupo D con 12 puntos, por 10 del Inter. Sólo en caso de perder, se vería rebasado por el cuadro interista. En ningún caso dejaría de entrar en octavos, ambos equipos están ya clasificados.

Este año tiene pinta de que ser primero de grupo tendrá una importancia especial, pues ya son varios los equipos que se han clasificado como primeros en sus respectivos grupos y son todos 'cocos' del fútbol europeo: Manchester City, Liverpool, Bayern y United. También el sorprendente Ajax de Ten Hag, que ya le dio un disgusto al Madrid en 2019.

️ @Casemiro: “Nos jugamos la primera plaza y hay que encarar el partido con tranquilidad”.#UCL pic.twitter.com/v2CQcSEf3v — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 6, 2021

En el Grupo H, Juventus y Chelsea se van a repartir el primer y el segundo puesto. Y en el A ya es seguro que el segundo es el PSG, un rival complicadísimo para octavos. El resto suenan todos más asequibles, por lo que el Madrid debe asegurar la primera plaza y luego esperar fortuna en el sorteo.

Las claves

"Yo creo que como siempre encaramos los partidos, con mucha seriedad y respeto. El Inter es un gran rival y nos jugamos la primera plaza. Es el actual campeón de la liga italiana. Será un partido muy difícil".

Rotaciones

"Eso siempre es un tema que se habla, la gente se preocupa mucho. Tenemos un gran equipo técnico, tenemos a Pintus. Tenemos una gran plantilla para el centro del campo. Camavinga es muy importante, Valverde más de lo mismo... Tenemos a Isco y a Asensio que también juegan por dentro. Modric y Kroos son grandísimos jugadores... En definitiva, lo más importante para ganar títulos es disponer de una buena plantilla".

Los jóvenes brasileños

"Cuando se habla del Real Madrid, la exigencia es la más grande del mundo. Llegues con 18, 25 o 30, la exigencia es la más alta. Por eso somos el mejor club del mundo. Yo lo que siempre les digo es que son jugadores jóvenes que salen de Brasil y que vienen de jugar otro fútbol. Principalmente lo que les digo es que disfruten del momento. Lo que están haciendo Vini, Militao y Rodrygo es algo increíble. Tienen que tener humildad y seguir trabajando. A día de hoy se puede estar bien, pero llegará un momento en el que no estarán tan bien. Tienen que seguir con la mentalidad fuerte".

Soy humano, no un robot. Pero el cuerpo técnico está pendiente del descanso, cuánto puedo jugar...

Cansancio y Vini

"No es solo la condición, el cuerpo técnico está muy pendiente. Hay unos pendientes de la alimentación, otros del físico... Soy humano, no un robot. Pero ellos están pendientes del descanso, cuánto puedo jugar... Es un tema personal".

"Es un privilegio tenerle. Vive un gran momento. Yo solo le digo que disfrute del momento. Cuando él está bien, es importante para nosotros. La diferencia de este año es que ha tenido partidos que no jugó tan bien pero que ha sido decisivo. Recuerdo que en Sevilla no hizo un gran partido, pero tuvo la tranquilidad de un jugador top y fue decisivo. Eso pocos jugadores lo tienen".

Mejoría

"El fútbol son momentos. El momento en el que nos encontramos es muy bueno, por eso hay que disfrutarlo. Llegarán momentos en los que no vamos a estar tan bien. Tenemos que tener una buena plantilla como la que tenemos. Los partidos son cada vez más difíciles. Nos estudian y quieren dar su mejor versión ante el mejor equipo del mundo. Tenemos una buena racha, pero hay que seguir trabajando para ganar todos los partidos, que es la exigencia que tenemos".

Vini, el mejor

"Pregunta difícil, sobre todo porque tenemos jugadores aquí que son muy importantes. Tenemos a Karim, tenemos a Courtois que está a un nivel increíble, tenemos a Kroos, que está en un buen momento... Hablar de Vinicius... También hay que ver a jugadores de otras ligas. Vini está en un momento muy importante de su carrera y ojalá siga así".

Euforia

"Cuando se trata del Real Madrid, siempre se trata de estar en la parte de arriba de la tabla. Este club vive de victorias. El club seguirá ganando porque va en su historia. Claro que siempre trabajamos para estar arriba. La clave de todo esto está en las ganas que tenemos de encarar todos los partidos como si fuera el último. Conocemos la responsabilidad que tiene este club para ganar todos los partidos".

¿Mbappé? Es un jugador que estaba en el top3 del mundo. Es compatible con cualquier jugador del mundo.

Mbappé

"Yo creo que hablando primero de Mbappé, que no es jugador nuestro y eso lo hace complicado, tenemos que ser coherentes. Es un jugador que estaba en el top3 del mundo. Es compatible con cualquier jugador del mundo. Hablar de Mbappé y de Vinicius que están en un momento increíble... serían más que compatibles. No podemos hablar de un jugador que no está en nuestra plantilla. Es un jugadorazo y todo el mundo al que le gusta el fútbol lo admira".

Ramos y Varane

"Es complicado porque son jugadores que marcaron época en el club. Serán recordados para toda la vida. Lo ganaron todo en el club, pero Militao y Alaba han encajado muy bien. Están haciendo una gran temporada. Militao ha dado un cambio increíble, con Alaba podíamos imaginarlo. Nacho siempre trabaja, Vallejo igual... Nos hacen la vida muy fácil. Están con mucha confianza. Después de ellos está Courtois... Los dos están probando que son jugadores de alto nivel".

Ancelotti

"Cuando tú escuchas de una persona que tiene más de 60 años y lleva 40 en el fútbol y habla bien de ti, tú te quedas muy feliz. Es un hombre de fútbol, es muy cercano y le admiro mucho. En la primera etapa también había jugadores muy importantes. Estaban Xabi Alonso, Khedira... He aprendido mucho con él. Hablaba mucho conmigo. Tenía un cariño muy grande por mi y siempre me decía que iba a jugar en este club. Cuando se habla de un icono como él y te dice cosas bonitas, hay que disfrutarlo. No solo Ancelotti, su equipo técnico también es muy bueno".

La segunda etapa de Ancelotti

"Me ha sorprendido mucho. Lo que más me ha sorprendido es que todavía tienen muchas ganas de demostrar que es un entrenador top. Las ganas que transmiten en los entrenamientos, en los partidos, cómo los preparamos... Después de tantos años en el fútbol sería normal que se relajara, pero el equipo técnico sufre más que nosotros".

Benzema y Camavinga

"Perdemos al mejor '9' del mundo y uno de los mejores jugadores. Nos va a hacer falta. Tenemos a Luka Jovic, tenemos a Mariano... El otro día hizo un partidazo. Hay que felicitarlo porque no era un partido fácil. No juega mucho y no tiene tantos minutos, eso lo hace más complicado".

"Tiene mucha voluntad de aprender. No podemos meter mucha presión sobre él, a veces se equivoca y llega con demasiado entusiasmo en algunas jugadas. Pero ya es presente del club. Nosotros confiamos mucho en él".

[Más información: De Luka Jovic a Fede Valverde: Carlo Ancelotti encuentra el ansiado 'plan B' del Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan