Qué lesión tiene Karim Benzema y qué opciones tiene de jugar ante Inter y Atlético de Madrid

La gran preocupación del madridismo en las últimas horas es la situación de Karim Benzema. El jugador francés se lesionó durante el Real Sociedad - Real Madrid de la pasada jornada de La Liga y se temía un problema físico de calado. Este lunes, en la previa del encuentro de Champions League ante el Inter de Milán, el galo ha pasado más pruebas y se ha afinado aún más en el diagnóstico de sus problemas en la pierna izquierda. No son más graves de lo previsto en la primera exploración.

Benzema sufre una pequeña lesión muscular en los isquios que no le permitirá estar este martes en el Santiago Bernabéu frente al Inter. El conjunto blanco se juega el primer puesto del grupo ante los italianos y le valdrá con un empate para conseguir el premio de no coincidir con los otros campeones de esta ronda. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los favoritos del torneo contarán con este privilegio, se hace trascendental. Los merengues no podrán contar con Karim.

Sí que esperan hacerlo para el fin de semana. El Real Madrid recibe en el mismo escenario al Atlético de Madrid el domingo a las 21:00 horas. Hace mucho tiempo que los rojiblancos no pisan el coliseo merengue y será un choque decisivo para la pelea por el campeonato nacional. Después de que la distancia se haya colocado en 10 puntos, con los colchoneros con un partido menos, el resultado podría dejar muy de cara La Liga para los de Carlo Ancelotti. El italiano ya sabe que su delantero estrella será duda hasta el fin de semana y que tendrá que confiar en el 'Plan B'.

El jugador galo, en el minuto 18, se echó la mano a la parte trasera del muslo y tuvo que avisar al banquillo para pedir el cambio. Ancelotti se percató rápidamente del problema y le ordenó a Luka Jovic que hiciera ejercicios de calentamiento rápidos, mientras que Benzema se fue al suelo y no disputó ni un segundo más del choque y se marchó con una lesión muscular. Finalmente, se ha corroborado que no existe una rotura.

El serbio, referencia

Jovic sorprendió convirtiéndose en el hombre del partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid. El equipo entrenado por Ancelotti afianzó su primera plaza en La Liga conquistando el Reale Arena y lo logró, en gran parte, gracias a la actuación del delantero serbio. Asistente y goleador, el ex del Eintracht consiguió sustituir a un lesionado Karim Benzema con muy buena nota justo en una semana clave. "Es difícil destacar para un jugador que no ha jugado", reconoció el italiano tras el partido.

El delantero serbio, con más de media temporada por delante y a unas semanas de que comience el mercado de invierno, tiene ante sí una semana fundamental. Los rumores sobre su salida se llevan sucediendo meses. Y bajo la estancia de Ancelotti, después de no contar, también se ha barajado su marcha. Este impacto en el equipo puede cambiarlo todo o, por el contrario, facilitar un próximo traspaso. Ante el Inter, él será la referencia.

