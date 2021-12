Ancelotti: "No creo que Benzema esté para el partido contra el Inter, pero sí para el derbi"

El Real Madrid sigue viento en popa y así lo demostró en uno de los campos más difíciles de La Liga, el Reale Arena, donde nadie había ganado hasta el momento. Los blancos le dieron un baño a la Real Sociedad en la segunda mitad y se apuntaron una victoria que confirma su buena racha antes de jugarse la primera plaza de grupo en Champions.

Tras el partido, Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación para ofrecer su punto de vista del partido del equipo blanco y analizar la actualidad de la plantilla a pocas horas de empezar a preparar ya ese duelo contra el Inter de Milán que decidirá quien termina por delante en la fase de grupos.

El italiano se marchó contento con el rendimiento general de su equipo y sobre todo con el partido de un Luka Jovic que demostró estar activo para la causa tras salir en sustitución de Karim Benzema. El galo sufrió un problema en los isquios y tendrá que pasar pruebas para conocerse el alcance de su lesión.

Diferencias en La Liga

"Los números dicen que lo estamos bien. Así lo ha dicho este partido en un campo difícil y donde lo hemos hecho a la altura. Estamos demostrando solidez y continuidad en los resultados. Es un día bueno, pero hay que seguir. Todos los equipos luchan mucho y va a ser complicado. Tenemos buena ventaja".

Lesión de Benzema

"Ha tenido un problema al principio del partido. Le molestaba un poco, pero hay que ver los próximos partidos. No creo que esté para el partido del martes, pero quizás sí para el del domingo contra el Atlético de Madrid".

Ganar la quinta Liga

"El partido ha parecido simple, pero no lo es. La Real Sociedad tiene mucha calidad y si no la ha mostrado es porque nosotros lo hemos hecho bien. No hay que pensar más allá porque cada partido es una lucha. Hay que estar preparado y no ser tontos porque los partidos vienen pronto".

El nivel de Jovic

"Para mí Jovic es un buen delantero que puede darnos mucho como nos lo da Mariano. Es diferente a Benzema y por eso lo utilizamos menos en la posesión, pero es fuerte y juega muy bien con la paredes. En el primer gol de Vinicius se ha visto con una jugada fantástica, usando el cuerpo y haciéndose fuerte y dando una buena asistencia. Y el gol es un gol de delantero de área. Le quiero felicitar porque es difícl destacar para un jugador que no jugado. Una victoria así me hace feliz porque hay jugadores que no juegan y lo merecen. Hoy fue Jovic, pero hay más. Es el problema de mi trabajo".

Partidazo de Militao

"La calidad de Militao y Alaba es extraordinaria. Son distintos. Militao es muy fuerte y va increíble por arriba. Trabajan muy bien y se complementan muy bien. Han dado solidez al reparto defensivo".

Salir campeones

"Es exagerado, somos un equipo que lucha para ganar. El fútbol lo conozco bien y todo lo bueno de hoy puede cambiar en el examen que tenemos en tres días. Tenemos que pensar ya en el partido contra el Inter".

Las dudas del pasado

"Me voy satisfecho, es un partido distinto del que jugamos contra el Athletic. Este equipo sabe defender. De la calidad ofensiva nunca se tiene duda, pero tiene que demostrar que es fuerte atrás. Me voy muy satisfecho atrás"

Se acerca el derbi

"Vamos con confianza. Un derbi siempre es un partido especial. Es un partido que no tiene favoritos. Vamos a poner nuestra calidad contra la que tiene el Atlético de Madrid y veremos que pasa".

[Más información: Benzema hace saltar las alarmas en el Real Madrid: sufre una lesión muscular]

