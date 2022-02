"Mbappé está por delante de Haaland, tiene el punto extra de los grandes"

Kylian Mbappé y Erling Haaland son los dos talentos jóvenes del fútbol que brillan con más importancia. Dos fuerzas de la naturaleza que emergen sobre el resto imponiendo su ley en las áreas. Dos portentos en lo físico y en lo técnico que han llamado la atención del mundo entero. Por algo son los elegidos para retomar el relevo de Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Y los dos están en la agenda del Real Madrid.

Lo que es complicado es encontrar a alguien que conozca bien a ambos. Y ese es el caso de Thomas Meunier. El jugador belga ha compartido vestuario con los dos monstruos del fútbol mundial tanto en el PSG como en el Borussia Dortmund. Por ello es una de las boces más autorizadas para intentar explicar la progresión y las características de las dos estrellas que ahora triunfan en la Ligue-1 y en la Bundesliga.

Meunier primero conoció a Mbappé y le vio brillar en París, aunque ya sabía cómo se las gastaba después de la explosión del de Bondy en el Mónaco. Ahora comparte vestuario con el noruego, pero eso no le impide situar a uno por encima del resto dentro de reconocer que los dos son verdaderos galácticos. Un duelo que está llamado a marcar una época.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Meunier intenta explicar así en una charla con el medio galo L'Équipe cuáles son las diferencias que ve entre ellos y por qué se queda con uno u otro: "No tienen el mismo estilo. Son grandes atletas, completos, no solo futbolistas, por lo que tienen características comunes: explosividad, velocidad, capacidad de salto, resistencia, pueden usar ambos pies". El lateral diestro, que ha compartido vestuario con otras estrellas como Hazard o Lukaku, ve así lo que sitúa a Mbappé un punto por delante: "Técnicamente, encuentro que Mbappé está por delante. Haaland, físicamente, es un verdadero número '9'. No puedes ponerle de '7' u '11', es un goleador puro".

Kylan Mbappé, por delante

A pesar de que hace esta pequeña distinción, considera que los dos jóvenes son ya grandes estrellas y que van a llegar tan lejos como ellos se propongan porque además mantienen un idilio con el gol. Mbappé suma ya este curso 19 goles y 13 asistencias, mientras que Haaland ha hecho ya 23 tantos y ha repartido otros cinco pases de gol en lo que va de curso. El noruego ha jugado menos partidos, solo 20, por culpa de las lesiones, mientras que el del PSG ha disputado 29.

Erling Haaland, en un partido del Borussia Dortmund en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"Los dos son súper buenos, pero Kylian tiene ese punto extra. Cuando pensamos en Ronaldo el brasileño, en Thierry Henry, tiene ese instinto de grandes jugadores que podría convertirlo en leyenda del fútbol. Erling también podría convertirse en un jugador muy, muy grande, pero la diferencia, creo, es que siempre necesitará más del equipo".

Tiene especial mérito esta sinceridad que muestra Meunier ya que en estos momentos es compañero de Haaland y no de Mbappé. Aun así se queda con el galo: "Para Kylian, es más intrínseco. Lo vemos este año en el PSG: si quitas a Mbappé, no estarían donde están ahora. Kylian salva al PSG, marca la diferencia. Erling tiene un equipo que trabaja mucho para él, con mucho gusto y nos devuelve el trabajo".

[Más información: Haaland, la batalla se libra entre Real Madrid y Manchester City: pros y estrategias de cada uno]

Sigue los temas que te interesan