Luka Jovic no encuentra su sitio en el Real Madrid: la baja de Karim Benzema no mejora su situación

La situación de Luka Jovic en el Real Madrid no mejora. De hecho, está totalmente enquistada. Justo cuando parecía que remontaba el vuelo y que había encontrado su hueco en el equipo blanco ante las ausencias de Karim Benzema, el delantero serbio ha vuelto a naufragar. Lo de San Mamés pudo ser la puntilla a uno de los casos más extraños que tiene el club merengue en su plantilla.

El partido ante el Athletic marcó cuál es su momento ahora bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Con Benzema fuera de la convocatoria y con Vinicius y Rodrygo exhaustos tras hacer más de 20.000 kilómetros de avión en solo unas horas, el ariete serbio no entró en sus planes. No fue titular y no disputó ni un solo segundo del partido.

De hecho, una de las mayores críticas que recibió 'Carletto' tras la eliminación copera es que solo hizo dos cambios y que el equipo terminó con Isco como mayor referencia ofensiva. Mientras tanto, jugadores como Hazard, Bale y sobre todo Jovic esperaban en el banquillo.

Luka Jovic durante un calentamiento con el Real Madrid Europa Press

Fue especialmente llamativa su ausencia ya que con el conjunto blanco sin presencia en ataque, sin haber generado ocasiones y acercándose al final del partido, Jovic no estuvo ni cerca de salir. Esto sin duda le hará replantearse su situación en el conjunto madridista ya que ha sido un palo difícil de digerir. Ya en rueda de prensa, el entrenador italiano admitió que sí había pensado en el delantero serbio, pero que lo hacía de cara a una prórroga que nunca llegó tras el gol del Athletic en los minutos finales.

Este mazazo no es uno más de los que se ha llevado Jovic desde que viste de blanco. Perder la Copa del Rey es seguramente decir adiós a su mayor fuente de minutos. Tres partidos más que podían reconducir una situación que parecía haber mejorado tras aquella salida fulgurante en San Sebastián ante la Real Sociedad.

Fue la primera lesión de Karim Benzema y Jovic demostró estar preparado para ser su reemplazo. Un gol, una asistencia y muy buenos minutos. Pero después ha regresado la nada y Ancelotti le ha dejado como uno de los señalados. Habrá que ver si en lo que resta de temporada, especialmente en Liga, Jovic vuelve a tener oportunidades o si continúa siendo una opción residual para el entrenador.

El futuro de Jovic

De lo que hay poca duda es de que Luka Jovic y el Real Madrid tendrán que replantearse el futuro del delantero en la entidad. El serbio estaba decidido a salir en enero, pero tras aquellos buenos minutos en el Reale Arena, el club le instó a no escuchar ofertas porque contaban con él como pieza clave. Iba a ser el verdadero recambio de Benzema.

Por eso, Luka no forzó la máquina y se quedó sin dar ningún ruido, algo que no había pasado en anteriores mercados cuando el balcánico había probado suerte mediante cesiones. Esta vez no ha sido así y podría haber sido un error para él ya que solo unas semanas más tarde, ha vuelto a la completa oscuridad, al ostracismo. A dejar de contar para Ancelotti y a perder esa opción de ser el relevo de un Benzema que, hoy por hoy, parece no tener recambio.

Luka Jovic durante una prueba de esfuerzo. Real Madrid

Ante este panorama, Jovic se ha convertido en uno de los grandes señalado para abandonar la 'Casa Blanca' el próximo verano. A pesar de que tiene contrato en vigor, esta situación le pone en la rampa de salida. El jugador necesita minutos y el Real Madrid sitio en su plantilla. Por eso está llamado a salir junto con nombres como Isco, Bale, Marcelo y alguno más que marcará la situación en el mercado del próximo verano.

El Real Madrid prepara su gran golpe de cara a la ventana estival de fichajes del 2022 con nombres como Kylian Mbappé o Erling Haaland y para ello es necesario hacer hueco en la masificada delantera blanca y Jovic es uno de los grandes señalados. Su futuro parece estar lejos del Santiago Bernabéu y situaciones como la vivida ante el Athletic así lo confirman.

Habrá que ver si el delantero es capaz de darle la vuelta a la situación y, aunque termine saliendo igualmente, consigue ganarse minutos y una cuota de protagonismo de cara a lo que resta de temporada, lo cual será también beneficioso para él y para su carrera deportiva.

