El nuevo PSG de Zidane toma forma: del sueño imposible de Mbappé a juntar a Cristiano y Messi

El PSG es un club en constante creación y destrucción. Sueñan con alcanzar el objetivo de levantar la Champions y continuar su escalada hacia el éxito, pero a la vez no tienen la paciencia suficiente para hacerlo. Unos meses después de firmar a Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador ya piensan en Zidane para sustituirlo.

La llegada del entrenador francés es el gran sueño de Nasser Al-Khelaifi. El presidente catarí quiere que el técnico galo guíe su mega proyecto como ya lo hizo con el del Real Madrid al que llevó a ganar tres Champions de manera consecutiva además de dos Ligas y otros títulos menores. Su legado en la capital de España fue inmenso y ahora le reclaman en París para seguir agrandando su leyenda.

Si por Al-Khelaifi fuera, Zidane firmaría esta misma tarde como nuevo entrenador del PSG. Sin embargo, tiene que darle un pequeño margen a un Pochettino que desde su llegada está con la soga al cuello. Además, no es tarea fácil convencer a un Zidane que tendría que traicionar sus principios de aficionado del Olympique de Marsella para dirigir a uno de sus grandes rivales. No obstante, deportiva y económicamente no hay color entre ambos proyectos.

Lo más llamativo es que a pesar de que todavía no se ha consumado su llegada, la cual podría producirse de cara al nuevo curso, ya se está fijando una hoja de ruta que lleva aparejados varios nombres. Y todos son grandes estrellas. Empezando por Kylian Mbappé y siguiendo por Cristiano Ronaldo o Messi, la labor de Zidane parecer ser la del director de la mejor orquesta del mundo.

Objetivo: convencer a Mbappé

El PSG da casi por perdido a su gran estrella Kylian Mbappé. El jugador francés ha rechazado todas sus ofertas de renovación y eso que algunas rondaban los 50 millones limpios por temporada. Esto supondría convertirse en el futbolista mejor pagado del mundo por encima de sus compañeros Messi y Neymar. Sin embargo, el galo tiene decidido salir de París y fichar por el Real Madrid.

Así lo ha dejado caer en multitud de ocasiones. Es su deseo de niño y quiere cumplirlo. Sin embargo, Nasser Al-Khelaifi quiere quemar todas sus naves para retenerlo. Después de no contestar a las ofertas del Real Madrid este verano a pesar de que subieron hasta los 200 millones de euros en una recta final de mercado frenética, ahora tiene un nuevo plan.

La llegada de Zidane responde a un interés deportivo, pero también estratégico. Es de sobra conocido que los grandes referentes de Mbappé son Cristiano Ronaldo y Zidane, ídolo de Francia y quien pudiera ser nuevo entrenador del PSG. Por ello, la elección de Zinedine para coger el banquillo que ahora mismo ocupa Mauricio Pochettino también va encaminado a este punto.

Existen pocas posibilidades de que el PSG consiga convencer a Mbappé de continuar, pero si alguna hay, es mediante la figura de Zidane. El conjunto parisino piensa en fórmulas de renovación de año en año para no atar al jugador y que así, al término de cada temporada, pueda marcharse. Pero las opciones son remotas ya que tiene más que decidido dar el paso de salir de Francia y cumplir su sueño.

En caso de aceptar su nuevo puesto, Zidane tendrá la difícil tarea de hacer cambiar de opinión a Mbappé. Sería un milagro si lo consigue, pero si alguien puede lograrlo es él y eso, además de su tremendo historial, supone un motivo de peso para pelear su gran fichaje.

La dupla Cristiano-Messi

Pero el PSG no solo quiere usar a Zidane como reclamo para asegurar la continuidad de Mbappé, sino que quiere hacer lo propio con otro gran jugador, especialmente si el galo se termina marchando. Se trata de Cristiano Ronaldo, ya que tal y como se apunta desde Inglaterra, se trata de una petición del técnico. El jugador portugués y el PSG tienen la vieja aspiración de cruzar sus caminos, pero nunca se ha terminado de cumplir esa operación.

Primero fue con su salida del Real Madrid, pero finalmente terminó eligiendo la Juventus. Después durante su estancia en Italia y este verano cuando finalmente decidió salir de Turín. PSG y Manchester City pujaron con fuerza, pero Cristiano hizo caso a su corazón y no a su cabeza y terminó llegando a Old Trafford para reforzar el United.

Ahora, meses después de su llegada, el rumbo del equipo está muy lejos de lo que esperaba el luso. Tiene casi imposible pelear por algún título y eso es algo que Ronaldo no está dispuesto a consentir en la recta final de su carrera deportiva. Por ello, no se descarta que busque una nueva salida este próximo verano y que la opción sea París.

Si Zidane llega al Parque de los Príncipes, Ronaldo podría ser su nuevo rey. Ambos coincidieron en el Real Madrid durante la etapa más gloriosa de la historia reciente del club. Formaron parte de una sociedad de éxito y abandonaron el equipo el mismo verano. Guardan una excelente relación y si alguien puede devolver la ilusión a Cristiano ese es 'Zizou' y un equipo realmente competitivo que le permita aumentar su impresionante palmarés.

Además, a Ronaldo también le atrae el reto de formar la que sería la delantera más mediática del mundo. Él ha militado en una con estrellas como Karim Benzema y Gareth Bale. En París tienen a Mbappé, Neymar y Messi. Pero unir al crack argentino y al brasileño con la estrella lusa supondría un pelotazo como no se ha dado otro en la historia reciente de fútbol mundial.

De esta forma, Al-Khealifi pasaría a la historia por ser el único capaz de unir a los dos astros que han dominado el fútbol mundial en los últimos 15 años. Y para dirigir a ambos estaría un técnico con mano izquierda y que sabe llevar un vestuario como es Zinedine Zidane. Sin duda, el reto es más que apasionante.

La salida de Pochettino

Para que ese sueño faraónico de Al-Khelaifi se produzca y Zidane y Ronaldo puedan unir sus caminos en París, es necesario que se produzca un hecho inevitable: la salida de Mauricio Pochettino. A pesar de que su proyecto acaba de arrancar, en la cúpula de la entidad gala no están nada convencidos de su labor al frente del equipo.

Por eso, ya estudian la manera de cesarlo en lo que podría ser el enésimo fracaso de su gestión. Sin embargo, temen que les vuelva a pasar como ya sucedió con el despido de Thomas Tuchel, un técnico con el que no se tuvo paciencia y que meses después de salir de París terminó ganando la Champions con el Chelsea.

El entrenador argentino tiene contrato para lo que resta de temporada y una más, por lo que su despido le costaría dinero al PSG. Eso no es problema en París, o mejor dicho en Catar, pero supone un asunto que hay que resolver. Un punto positivo es que Pochettino ya parece tener destino, por lo que su adiós a la Ligue-1 no sería dramático.

Además, cruzaría sus caminos con Cristiano Ronaldo porque el lugar marcado es el Manchester United. Así lo quiere 'Sir' Alex Ferguson después de que el experimento con Ralf Rangnick no esté saliendo muy bien. De esta forma, es como va tomando color el nuevo PSG que espera contar con Zidane y Cristiano a la espera de lo que suceda con Mbappé.

