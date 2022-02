Marco Asensio cambia su estatus en el Real Madrid: de transferible a ser un fijo para Carlo Ancelotti

Marco Asensio es otro. El futbolista mallorquín, después de años de idas y venidas, por fin ha demostrado que está listo para quedarse. Tuvo una de las irrupciones más brillantes que se recuerdan en el fútbol español, pero una terrible lesión de rodilla le frenó en seco. Ahora, de la mano de Carlo Ancelotti ha recuperado la regularidad y la brillantez de antaño.

No parecía tarea fácil, pero el jugador del Real Madrid está volviendo a demostrar que puede ser uno de los grandes líderes del fútbol español. Ha pasado por momentos realmente duros, sobre todo a nivel anímico, pero Ancelotti le ha devuelto la confianza perdida y ahora Marco ha renovado su estatus en el equipo blanco.

Tiene de su lado a una voz muy importante en el club, la del entrenador. Es uno de los jugadores de su total confianza y se podría decir que uno de sus grandes aciertos. Asensio es ahora mismo en el Real Madrid lo que es gracias al técnico italiano que le ha arropado contra viento y marea. No le puso las cosas fáciles a su llegada, pero ha sabido ser consecuente con los méritos del mallorquín y ahora es inamovible en el once titular y, como demostró ante el Granada, uno de los líderes que tiran del carro.

Los jugadores del Real Madrid felicitan a Marco Asensio por su gol al Granada REAL MADRID

Nada más regresar al Santiago Bernabéu, Ancelotti miró hacia otro lado con el caso de Marco Asensio. No partía de inicio en sus planes. De hecho, la delantera titular eran Bale y Hazard, pero el caso del jugador español ha sido muy similar al de Vinicius. Supo darle su espacio y ahora no hay quien mueva de su trono al '11' del Real Madrid.

Ha pasado de intentar acoplarse en el centro del campo como una prenda más del fondo de armario a ser líder en ataque. Referencia por ambas bandas, especialmente por la derecha, y apareciendo por todo el frente ofensivo gracias a sus conducciones, su visión de juego y su disparo.

Ancelotti ha conseguido que Marco vuelva a coger su fusil y se convierta en una amenaza para los rivales desde la media y la larga distancia. Ya lleva 8 goles este curso, 6 de ellos en La Liga, y ha mejorado en febrero las cifras anotadoras que registró en las últimas tres temporadas. Una prueba más de la confianza que ha recobrado gracias a la mano de 'Carletto'.

De transferible a fijo

Esa reconversión de Marco Asensio no solo ha dado sus frutos en el terreno de juego, también ha cambiado la percepción del club respecto al mercado. Siempre fue considerado como una futura estrella para la directiva blanca, pero su irregularidad hacía muy fácil perder la fe. Por ello llegó a estar en el mercado durante bastante tiempo, situación que el mallorquín ha cambiado considerablemente.

Ahora pocos esperan una salida de Asensio y eso que pretendientes no le faltan. En los últimos días, el club que ha mostrado su interés por su situación es el PSG. Jugar arriba el próximo año en el Real Madrid va a estar caro y el conjunto galo, que perderá a Kylian Mbappé, quiere aprovecharse de esa competencia para convencerlo y llevárselo. Por si esto fuera poco, en la Premier League nunca le han quitado el ojo de encima y equipos como el Liverpool de Jurgen Klopp no se olvidan de él.

No obstante, se antoja difícil que ahora mismo el Real Madrid se desprenda de uno de los jugadores más en forma del fútbol español. Además, Asensio cuenta con el apoyo y el respaldo del líder deportivo. Ancelotti no lo dejaría escapar por nada del mundo y peleará duro porque continúe siendo importante en su plantilla.

Asensio centra al área presionado por Myrto Uzuni REUTERS

El reto de Catar

Su vuelta a su mejor nivel en el Real Madrid es fruto también de uno de los retos personales de Asensio. El jugador del conjunto madridista quiere demostrarle también a Luis Enrique que está de vuelta y que quiere ser uno de los líderes de su equipo camino al Mundial de Catar 2022. Quedarse fuera de la pasada Eurocopa fue un palo muy duro y estar en los Juegos Olímpicos un premio consolación para reencontrarse con el equipo nacional.

Sin embargo, su verdadera ambición es poder estar en la Copa del Mundo y luchar por darle a España su segunda estrella. Si continúa a este nivel, será difícil no solo que no entre en la lista, sino que no parta como titular. Aunque con Luis Enrique, siendo jugador del Real Madrid, todo es posible.

No obstante, Marco no arroja la toalla y después de escalar el Everest blanco ahora quiere hacer cima en la Selección. Ya se postula como uno de los nombres a volver en próximas convocatorias y tiene la ambición de seguir volando los próximos meses para completar su viaje haciendo de Catar su destino.

