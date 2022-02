Juanfran desvela la verdad sobre el penalti de Milán: "Le tocaba tirar a Carrasco y no quiso hacerlo"

Juanfran Torres dejó un gran legado durante su paso por el Atlético de Madrid. Sin embargo, siempre será recordado por una acción que marcó su carrera y, sobre todo, que marcó la historia del conjunto colchonero de manera significativa. Fue aquel famoso penalti fallado en la final de Champions League de Milán.

El lateral diestro fue el encargado de lanzar uno de los penaltis decisivos de la tanda. Sin embargo, ese no era su turno ni su destino. Juanfran adulteró la historia tras la decisión de un compañero que decidió no asumir su deber. El exjugador del Atleti tuvo que tomar una responsabilidad que no le correspondía y la historia salió de la peor manera posible para todos los colchoneros. Aquel balón que golpeó en el poste de la portería de San Siro hundió las esperanzas del equipo rojiblanco que, de nuevo, se veía a las puertas de levantar la Copa de Europa.

Después, Cristiano Ronaldo cumplió con su cometido y anotó el lanzamiento decisivo, el que le daba la victoria a los blancos y el que suponía levantar la undécima Champions de su historia. Dos años después de lo que sucedió en Lisboa, cuando el Atleti se quedó también a las puertas del título, los colchoneros volvían a perder otra gran oportunidad. Además, ese triunfo y la llegada de Zinendine Zidane al banquillo madridista abrió un ciclo triunfal que trajo consigo tres entorchados europeos consecutivos.

El Real Madrid levantó su undécima Champions en Milán

Ahora, con motivo de la emisión del documental sobre la vida del 'Cholo' Simeone, Vivir partido a partido de Amazon Prime Video, los protagonistas de aquella tanda desvelan lo que realmente pasó. Y Juanfran, el villano de aquel momento de tensión por su fallo, confiesa que realmente él no era el encargado de tirarlo.

Un momento histórico

"A mí no me tocaba, le tocaba a Carrasco y Yanick no quiso tirarlo. Nos falta uno y tal... nadie dijo nada y dije, lo tiro yo". Probablemente fue una mala decisión del jugador belga, un futbolista de mayor calidad y talento ofensivo que el lateral ex de Real Madrid y Osasuna. Sin embargo, Juanfran vio la complicada situación de sus compañeros y decidió dar un paso hacia delante. Tras el fallo, Fernando Torres le resta importancia al hecho de quién fue el encargado de vivir tan desagradable momento: "Es el penalti que fallamos todos".

Final de Milán.

Por su parte, al otro lado de la película se encontraba quien sí acertó en su lanzamiento. Cristiano Ronaldo, que también participa en el documental sobre el técnico argentino, narra así cómo vivió aquellos momentos tan delicados donde todos los jugadores estaban al límite. El luso fue el héroe del partido, pero asume que llegaron realmente tocados por el cansancio. Las fuerzas eran más que justas tal y como demostró, por ejemplo, Gareth Bale, quien metió su penalti entre calambres.

"Podríamos haber hecho un gol si hacíamos un cambio más ofensivo, nos podrían haber hecho un gol si hacíamos un cambio más ofensivo pero la realidad es que llegamos a un momento de la final donde otra vez estábamos a un paso de salir campeón". Un paso que gracias a su lanzamiento certero para batir a Oblak terminaron dando rumbo a la gloria.

