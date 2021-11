Juanfran Torres: "Me crie de blanco, pero menos mal que vino a mi vida el rojo"

La final de la Champions League de 2016 será uno de los momentos más emblemáticos de la rivalidad entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Uno de los protagonistas de ese encuentro fue Juanfran Torres. El lateral rojiblanco en ese momento, pero criado en la cantera merengue, falló el lanzamiento de penalti que decantó la tanda en favor de los blancos. El de Crevillente ha vuelto a recordar ese instante en una entrevista en 'Radioestadio Noche', de Onda Cero.

Sobre todo la actualidad de ese encuentro viene por las palabras de Mark Clattenburg, el colegiado de la final, sobre cómo compensó su arbitraje en el gol de Ramos y el penalti sobre Fernando Torres. "Se equivoca, se desacredita a sí mismo. Si te equivocas pues bueno, como lo hacemos todo. Pero decir que compensé... Qué credibilidad da a su profesión. El hombre se equivoca muchísimo. Tendría ganas de desahogarse o no sé que le pasaría", esgrimió el lateral.

A pesar de fallar el penalti en uno de los momentos más importantes de la historia del Atlético, Juanfran se muestra orgulloso por el cambio desde el Real Madrid al equipo rojiblanco. "Me crie de blanco pero menos mal que vino el rojo a mi vida", resumió en una sola frase. Desde su tierra llegó en 2001 a la cantera merengue, club al que perteneció hasta 2007, cuando fichó por Osasuna. En 2011 haría su movimiento definitivo al Atlético de Madrid donde estuvo hasta 2019.

Siempre ha afrontado el fallo en la final de Milán, así como la derrota en Lisboa, con dolor. "Esas cicatrices son para toda la vida y son cicatrices que también ayudan de cara al futuro para ser mejor, para querer conquistar más cosas y para ser más ambicioso", explicaba mientras estaba con el São Paulo, el club en el que terminó su carrera la temporada pasada.

De "Vikingo" a "Rojiblanco"

En su despedida del Atlético, también remarcó su sentimiento colchonero para toda la vida. "Yo venía de un entorno madridista, mis amigos eran madridistas, mi papá era madridista, pero no tardé en transformarlo en rojiblanco. Llegué como un vikingo y me voy como un rojiblanco. Quiero agradecer a todos los técnicos con los que he trabajado y el cuerpo técnico actual, al igual que de mis compañeros. Separarme de mis compañeros va a ser duro porque he pasado más tiempo con ellos que con mi familia. Volveré porque soy un hombre de club", sentenció en el Wanda Metropolitano el lateral.

"Muchas gracias a los atléticos por quererme y estar orgullosos de mí. Cada vez que coreaban mi nombre en el Calderón antes y en el Wanda ahora era lo más grande. Volveré pronto para intentar que todos juntos seamos más grandes", finalizaba ese 23 de mayo de 2019. De momento, sus proyectos pasan por su tierra donde trata de llevar al Intercity, el primer equipo de España que sale a bolsa, hasta las categorías de privilegio del país. No está en el consejo de administración, pero es accionista y hasta juega en el equipo de fútbol sala.

