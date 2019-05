Juanfran se despide del Atlético: "Llegué como un vikingo y me marcho como un rojiblanco"

Tras la despedida de Diego Godín y el último partido de la temporada disputado en Israel, Juanfran Torres cerró su etapa como rojiblanco ante los aficionados y la prensa. El de Crevillente llegó al conjunto colchonero en el mercado de invierno de la campaña 2010/2011 y ha ganado todos los títulos posibles menos la Champions League y el Mundial de Clubes.

El acto comenzó con un discurso de agradecimiento de Enrique Cerezo: "Juanfran se ha convertido en una leyenda del Atlético de Madrid. El legado que Juanfran nos deja es el de un jugador comprometido con los valores del club. Un jugador que ha apostado por la unión en el vestuario, al lado de los más jóvenes. Ya forma parte de la generación de jugadores que han conseguido imprimir las páginas más brillantes de nuestro club".

Luego llegó el turno del protagonista: "Son mis últimos días. Espero volver pronto, porque esta es mi casa. Han sido años maravillosos, increíbles, donde he vivido momentos impresionantes y donde he sufrido mucho, porque siempre me he implicado al máximo. Lo que más me llevo es el corazón de todas las personas con las que he trabajado y los atléticos que me respetan. Es increíble para mí que me identifiquen como una leyenda de este club".

Juanfran durante su despedida EFE

Por último, quiso recordar el cambio que ha vivido a lo largo de su trayectoria con el Atlético: "Yo venía de un entorno madridista, mis amigos eran madridistas, mi papá era madridista, pero no tardé en transformarlo en rojiblanco. Llegué como un vikingo y me voy como un rojiblanco. Quiero agradecer a todos los técnicos con los que he trabajado y el cuerpo técnico actual, al igual que de mis compañeros. Separarme de mis compañeros va a ser duro porque he pasado más tiempo con ellos que con mi familia. Volveré porque soy un hombre de club".

Su transición hacia el lateral

Otro punto importante del acto fue la entrega de una placa conmemorativa de todos los años que sirvió en el club el canterano merengue. Acto seguido, Juanfran quiso reconocer la labor de Gregorio Manzano con él, porque le pasó de la posición de interior al lateral. Además, también se proyectaron varios vídeos de su etapa en el Calderón y en el Wanda y de despedidas por parte de miembros de la plantilla presente y excompañeros -que también le dieron una camiseta firmada-.

Finalmente se despidió con un mensaje para la afición: "Muchas gracias a los atléticos por quererme y estar orgullosos de mí. Cada vez que coreaban mi nombre en el Calderón antes y en el Wanda ahora era lo más grande. Volveré pronto para intentar que todos juntos seamos más grandes. Este es un momento de transición, se marchan muchos jugadores, pero se quedan otros que van a recoger nuestro legado, junto a un gran capitán como Koke".

