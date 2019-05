Oblak: "Puedo llegar a ser mucho mejor portero de lo que soy"

La temporada del Atlético de Madrid no ha sido muy buena en cuanto a títulos se refiere. Una de las notas positivas ha sido Jan Oblak, el portero esloveno ha vuelto a ganar el Trofeo Zamora de LaLiga Santander por cuarta temporada consecutiva. Pese a ser uno de los mejores porteros del mundo, admite que tiene margen de mejora y puede dar un nivel superior.

"No hay una sola cosa en la que no pueda mejorar, puedo ser mejor en todos los aspectos el juego. Estoy convencido de que puedo llegar a ser mucho mejor de lo que soy", confirmó al ser preguntado si se considera el mejor portero del mundo. Ademas se define de la mejor manera posible: "Estoy con confianza, soy fuerte mentalmente. Estoy mejorando día a día, todavía no he alcanzado mi máximo nivel; así que, ¿por qué no podría seguir mejorando? Siempre se puede ir a más y sigo trabajando para ello".

Además siempre se ha definido por su defensa a los porteros y lo importante que es su posición: "Quizás hace algunos años la gente no se fijaba tanto en nosotros y no nos consideraban una pieza fundamental, pero hoy en día los porteros hemos alcanzado un nivel muy alto y todo el mundo nos reconoce la importancia que tenemos".

Atlético de Madrid vs Deportivo Alavés EFE / Rodrigo Jimenez Agencia EFE

La temporada del Atlético de Madrid

"Lo que tenemos que hacer los jugadores es adaptarnos a cómo juega el equipo. Yo ya estoy adaptado aquí, nos están saliendo bastante bien las cosas. Si el míster cambia el estilo de juego del equipo, a mí me va a pedir cosas distintas. Yo voy a tener que hacerlas, ya que estoy aquí para hacer lo que me pida el entrenador", confirmó.

"No estoy solo en esta labor. La temporada es muy larga y nos enfrentamos a rivales muy fuertes. Aquí en España siempre hay muchos goles y tenemos que estar contentos con lo que estamos haciendo", afirmó sobre la dificultad de lograr un título.

"A todos nos habría gustado luchar por algo más, por los títulos. Empezamos muy bien, ganando la Supercopa de Europa; al principio de temporada, soñábamos con ganar todo lo que íbamos a disputar, pero la realidad ha sido distinta", concluyó.

