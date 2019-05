Los futbolistas del filial del Reus también se plantan y denuncian al club

Nuevo lío en el Reus. Los futbolistas del filial han decidido empezar el proceso de denuncia contra la entidad tal y como ocurrió con los futbolistas del primer equipo. Apoyados por la AFE, los jugadores han dicho basta y la situación de impagos ha hecho que la situación estalle.

Tras una temporada bastante buena, donde el Reus B Cambrils ha quedado séptimo en el grupo cinco de Tercera División, los asuntos extradeportivos no han influido en unos jugadores que se han cansado de esperar debido a una situación insostenible.

Los impagos ya vienen de lejos, de aquella época gris que dejó el exmandatario del club Joan Oliver y, posteriormente, con la llegada de los Onolfo y sus socios, no ha terminado de normalizarse. Cuando los americanos aterrizaron a principios de año, todo parecía indicar que existiría una solvencia financiera con la que Oliver no pudo hacerse cargo. Después de unos meses, la situación continúa igual y los futbolistas ya no aguantan más.

La situación viene de lejos ya que hace unos meses Joan Oliver dejó el club para que Clifton Onolfo se hiciese cargo del equipo. Todo parecía que iba a cambiar, pero nada más lejos de la realidad, la situación sigue igual.

En el caso de que el Reus decida empezar a pagar, el equipo podría continuar compitiendo en Tercera División. Si no hay un previo acuerdo para realizar los pagos, la RFEF podría retirar todos los derechos federativos de la plantilla.

