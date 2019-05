Examen al VAR en La Liga: el balance de la temporada y sus grandes polémicas

La primera Liga con VAR de la historia del fútbol español ha terminado y es hora de hacer de balance de su estreno. Su introducción levantó mucha polémica y muchas dudas, de las cuáles algunas todavía siguen sin resolverse de cara al espectador. Tras 121 revisiones y un 97% de acierto, el Comité Técnico de Árbitros califica de "extraordinario" el debut del sistema de videoarbitraje en su primer año en La Liga.

Los datos, desglosados este miércoles por el CTA, son los siguientes: 121 revisiones (de las cuales en 66 ocasiones fue el árbitro a la pantalla y 55 no), una media de una revisión cada 3,14 partidos. En el Mundial fue menos, una cada 3,20 partidos. Se han mostrado 1.967 amarillas, acertadas en el 98% (no se mostraron por error 167) y se cometieron 33 errores. Las rojas directas han sido 32, siete de ellas con el VAR y otras siete que no se mostraron y debieron hacerlo. En cuanto a los fuera de juego, fueron 4.697, con un 95% de acierto y un error del 5,39%.

De las 121 revisiones, 60 veces fue en goles, 49 en penaltis, 9 tarjetas rojas y tres por confusión de identidad. En 112 de ellas, el colegiado siguió la recomendación del VAR, es decir, un 92,56%. Los datos son claros: las 'notas' de los árbitros han subido este año pasando del 91,5% de acierto a un 96,9%. Eso sobre el papel, pero ¿cómo ha afectado la introducción del VAR en la tabla liguera?.

El Comité de Árbitros asegura que "la adaptación al VAR ha sido extraordinaria"

Cómo cambió La Liga por el VAR

El Barcelona puede decir que ha sido el primer campeón de la historia de La Liga con VAR, aunque sin él lo hubiera sido igual. Lo mismo pueden decir Atlético, Real Madrid y Valencia que habrían quedado en 2º, 3º y 4º lugar sin el VAR, como lo han hecho con él. Mismo caso que Getafe, Sevilla y Espanyol para la Europa League. El descenso hubiera tenido los mismos protagonistas, pero en otro orden: Rayo, 18º; Girona, 19º y Huesca, 20º. ¿Quiere decir esto que el VAR no ha cambiado nada?

Si bien los puestos importantes no varían, sí hay cambios de posiciones en la tabla y, sobre todo, hay varios perjudicados y beneficiados en su casillero de puntos. Entre los que más puntos han sumado gracias al VAR están el Villarreal (5 puntos), Real Sociedad (3) y Girona (4). En el lado contrario se encuentran el Valencia y el Getafe, ambos con cinco puntos menos 'gracias' al VAR. Esto no quita que hayan sido muchas las quejas de los clubes y muchos momentos que han levantado una gran polémica.

Los momentos más sonados del VAR

La primera de esas 121 revisiones no tardó mucho en llegar. En la primera jornada De Burgos Bengoetxea rectificó desde la sala del VAR la decisión del linier de Mateu Lahoz de anular un gol de André Silva (Sevilla) por un fuera de juego inexistente. La última vez fue en el Getafe - Villarreal en la última jornada y fue fundamental para que el submarino sacara un empate tras dar como válido el gol de Gerard Moreno que puso el 2-2.

En el recuerdo del primer año del VAR quedarán dos intervenciones que cambiaron La Liga. Ambas ocurrieron en la jornada 37, casi simultáneamente. En el Girona - Levante, en el que Del Cerro Grande acudió al VAR para rectificar su decisión tras expulsar a Coke y conceder un penalti al Girona en el minuto 77. Aquello pudo cambiar por completo la pelea por el descenso. En el Villarreal - Eibar, los locales iban ganando 1-0 y, tras consultar el VAR, el árbitro anuló un gol de los de Mendilibar a cinco minutos del final. Esa decisión salvó al submarino amarillo.

Las grandes polémicas del VAR

Entre las polémicas, siempre quedará grabado el 'Todo ok, José Luis' (de Melero López -en la sala del VAR- a Munuera Montero) en un Real Madrid - Real Sociedad, tras no pitar un claro penalti de Rulli a Vinicius. Pero también el gol de Suárez en la jornada 20 ante el Leganés que contó tras dar un rodillazo en la cara a Cuéllar, la expulsión a Roque Mesa en el derbi sevillano en la jornada 3 o el claro penalti que no se pitó sobre Jaime Mata en el Athletic - Getafe de la jornada 13. Para aquellos atrevidos que pensaron que el VAR quitaría emoción al fútbol, ya han podido comprobar que no era así.

[Más información: Velasco Carballo: "Parece que llevamos toda la vida con VAR, ha sido increíble"]