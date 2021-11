Mendy, apellido maldito: Ferland y Edouard denuncian que les confundan con Benjamin

Ferland y Edouard Mendy están viviendo un calvario tan extraño como incómodo. En las últimas horas se han visto amenazados por varias publicaciones en las que se les acusaba de haber cometido varios delitos sexuales e incluso de estar en prisión preventiva. Evidentemente, estos hechos no son ciertos y no se deben a publicaciones falsas, sino a un error incomprensible que tiene revolucionado al mundo del fútbol.

Lo que les ha sucedido, y por lo que se han visto obligados a denunciar, es que se les ha confundido con el jugador del Manchester City Benjamin Mendy, quien sí se encuentra envuelto en un complicado caso de delitos sexuales y que además está apartado de su club y entre rejas desde hace ya varios meses.

La gravedad del hecho es que varios medios ingleses y franceses han confundido al jugador del segundo clasificado de la Premier League tanto con el lateral izquierdo del Real Madrid como con el portero del Chelsea. Una situación que, como ellos mismos afirman, parece sacada de una película ya que es incomprensible que en pleno siglo XXI puedan suceder este tipo de errores.

Ferland Mendy, presionado por Sergio 'Kun' Agüero REUTERS

Los fallos son tan evidentes que se han multiplicado las publicaciones que relatan los hecho supuestamente cometidos por el jugador del equipo de Pep Guardiola, pero las informaciones se acompañan o bien de fotos del portero del Chelsea o del defensa del Real Madrid.

De esta forma, se incurre en errores tan incomprensibles como reconocer en el texto a Benjamin Mendy como jugador del Manchester City y que la foto que acompaña a dicha información aparezca un jugador que, o no es del Manchester City, sino del Real Madrid, o que ni siquiera sea jugador de campo, sino portero. Por ello, Ferland y Edouard no entienden lo que está sucediendo porque, en el supuesto de no conocer quien es ninguno de los tres o qué cara tienen los tres jugadores conocidos a nivel mundial, cualquiera es capaz de diferenciar las tres camisetas de los equipos implicados o que directamente uno de ellos aparecer con guantes y debajo de una portería.

Ferland y Edouard estallan

Esta terrible confunsión, en la que muchos empiezan a ver un interés para atacar a dos de los mejores clubes de Europa como son el Real Madrid y el Chelsea, ha sido tema de debate tanto en Francia como en Inglaterra, los dos países donde se han producido estos errores, algo todavía más sangrante porque dichos países están estrechamente relacionados con el presente y el futuro de los tres jugadores.

Los tres jugadores tienen nacionalidad francesa y los tres han militado en equipos de la Ligue-1. Además, dos de ellos como Edouard y el propio Benjamin juegan actualmente en la Premier League. Nadie entiende que en los países de estas dos ligas se haya producido una confusión semejante de manera espontánea.

Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 !



STOP



Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non ! pic.twitter.com/sg52f2MbyB — Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021

Ahora, los dos futbolistas afectados se han quejado a través de sus redes sociales del atropello informativo que están sufriendo. El portero del Chelsea subía una foto con varios recortes de diferentes medios denunciando estas confunsiones con Ferland y con él mismo, a lo que el jugador del Real Madrid ha respondido añadiendo un duro mensaje.

"Es triste que en 2021, tanto en Francia como en Inglaterra, algunos negros no tienen nombres ni caras distintas. Estos errores fotográficos parecen anecdóticos, pero son altamente simbólicos. No es tan complicado diferenciar dos caras, sobre todo cuando visten camisetas distintas".

Este fue el impactante mensaje con el que Edouard Mendy acompañó su publicación asegurando que la confusión de los tres jugadores encierra un tinte racista al no ser capaz de llevar a cabo una diferenciación que es más que evidente. El jugador del Real Madrid continuó en la misma línea: "¡Gracias Edouard Mendy! ¡Estamos en 2021! STOP. Llevará tiempo pero acabaréis respetándonos, te guste o no".

[Má información: Benjamin Mendy, futbolista del Manchester City, acusado de dos casos más de violación]

Sigue los temas que te interesan