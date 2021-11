El historial delictivo de Benjamin Mendy: el fichaje de Pep Guardiola que está en la cárcel

Benjamin Mendy, fichaje de Pep Guardiola para su Manchester City, permanece en prisión desde el pasado mes de agosto y así seguirá hasta el próximo año 2022. A la espera de los juicios ya conocidos por sus presuntas violaciones, se suman dos nuevos casos por el mismo delito.

Fue el pasado mes de agosto cuando se conoció el 'caso Benjamin Mendy'. El futbolista fue acusado de cuatro cargos de violación y uno de agresión sexual a tres mujeres diferentes que habían procedido a denunciarle. Las tres denunciantes son mayores de 16 años y los presuntos hechos tuvieron lugar entre los meses de octubre de 2020 y agosto de 2021.

El Manchester City decidió entonces suspender al jugador: "El Manchester City puede confirmar que tras ser acusado por la policía, Benjamin Mendy ha sido suspendido a la espera de una investigación". "El asunto está sujeto a un proceso legal, por lo que el club no puede realizar más comentarios hasta que esté completo", resaltó el club inglés en un comunicado.

Benjamin Mendy durante un calentamiento del Manchester City Reuters

Ya entrado el mes de septiembre, y después de que se solicitase su libertad bajo fianza, las autoridades decidieron no aceptar esta fórmula. Así el futbolista francés continuó dentro de prisión a la espera de juicio. Contra las cuerdas y con las semanas pasando, el siguiente revés llegó el 11 de octubre con el tercer 'no' a su puesta en libertad bajo fianza.

Con esta nueva negativa, Benjamin Mendy supo que permanecería en la cárcel hasta 2022, como mínimo. En una audiencia en el Tribunal de la Corona de Chester, que duró 50 minutos, el juez Patrick Thompson rechazó la posibilidad de que el jugador pudiese salir de prisión. Mientras que el propio futbolista del Manchester City continuaba negando los cargos que se le imputan.

Dos nuevas denuncias

A la espera del juicio que tendrá lugar el próximo 24 de enero, parecía que la polémica había quedado a un lado. Pero nada más lejos de la verdad. Esta misma semana se conocía que Benjamin Mendy ha sido denunciado por otros dos casos de violación. Con estas dos nuevas denuncias, en total le culpan de, siempre presuntamente, seis delitos de violación y uno de agresión sexual.

Este mismo miércoles, el futbolista del Manchester City compareció ante la corte a través de un enlace de vídeo. En la audiencia, según apunta AFP, tan solo confirmó su nombre y fecha de nacimiento. Junto a él, por otro lado, apareció Lous Saha Matturie, de 40 años, que también se enfrenta a estos cargos por violación y agresión sexual. El vínculo entre ambos no ha sido aclarado.

Benjamin Mendy en el partido entre el City y el Tottenham Reuters

En la citada audiencia de 45 minutos, no se realizó ninguna solicitud de fianza y tanto Benjamin Mendy como Lous Saha Matturie continuarán bajo custodia. La justicia británica no ha revelado más datos sobre las últimas denuncias, tan solo que todas las denunciantes son mujeres mayores de 16 años.

El fichaje más problemático

Benjamin Mendy ya es considerado el fichaje más problemático que ha hecho Pep Guardiola en su historia como entrenador. El de Sampedor le eligió cuando el futbolista jugaba en las filas del Mónaco y es que, por aquel entonces, destacaba en la Ligue-1. De ahí que los skyblues pusieran sobre la mesa 52 millones de libras (70 millones de euros al cambio).

A partir de su llegada en 2017, el lateral llegó a disputar 75 partidos con el Manchester City e incluso llegó a jugar con la selección de Francia 10 encuentros, ganando el Mundial de Rusia 2018. Pero no todo fue de color de rosa para él hasta que fue denunciado por violación y agresión sexual. Las lesiones fueron una constante en su carrera, algo que acabó lastrando su rendimiento a las órdenes de Guardiola.

Pep Guardiola, en un partido del Manchester City de la temporada 2021/2022 Reuters

Guardiola y el City sufrieron un golpe por el 'caso Benjamin Mendy'. Pero no es la primera vez que el defensa causa problemas al equipo de Mánchester. Aunque no tan graves, evidentemente. La prensa británica nunca ha ocultado que al futbolista le gusta mucho el ocio nocturno. En 2019, ya le cazaron de fiesta en un local de la ciudad, motivo por el que el propio Pep dijo "no soy su padre" cuando le preguntaron.

Ya en tiempos de pandemia de la Covid-19, organizó una fiesta ilegal en Nochevieja, con las restricciones en vigor por la lucha contra el coronavirus. Incluso medios del país revelaron que había pedido "chicas" a una agencia de modelos. Sin embargo, entonces Guardiola salió en su defensa, asegurando que era "uno de los muchachos más queridos" en la plantilla del Manchester City.

Sus fiestas nocturnas ahora parecen un juego de niños comparado con estos intolerables cargos por violación y agresión sexual. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero Benjamin Mendy deberá demostrar su inocencia el próximo mes de enero. Mientras tanto, permanecerá en la cárcel.

[Más información - Benjamin Mendy continuará en la cárcel: tercer 'no' de la justicia a la libertad bajo fianza]

Sigue los temas que te interesan