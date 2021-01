Un jugador del Manchester City organizó una fiesta ilegal en Nochevieja

El jugador del Manchester City, Benjamin Mendy, habría organizado una fiesta en su casa el día de Nochevieja, justo cuando cinco compañeros de equipo fueron detectados con Covid-19. El francés habría admitido que pudo haberse saltado las normas fijadas por la Premier League cuando amigos que no viven con él asistieron a la celebración que se produjo tres días después de que los casos de coronavirus en su equipo obligaron a suspender su partido contra el Everton.

Durante la fiesta, Mendy tuiteó un mensaje a las 23:23 horas instando a la gente a tomar precauciones: "Feliz año nuevo. Cuida de ti y de los tuyos". Pero, según ha desvelado The Sun, en la fiesta, además de su novia, su sobrina y su sobrino, quienes viven con él, asistieron, pero también un amigo de su novia y su pareja, además un chef. Todo esto justo después de que durante el Boxing Day, el mismo diario desvelara que envió un video al jefe de una agencia de modelos en Londres pidiéndole que le enviara "chicas".

Guardiola se estaba quejando en los últimos días con la situación que se ha dado y había cargado contra la idea de no parar la competición dos semanas. "Hay muchos casos en todo el mundo. Estamos encantados de jugar, pero al mismo tiempo no podemos ignorar la realidad de que el virus está no solo aquí, alrededor de todo el mundo", explicaba el entrenador del City en la previa del partido de este domingo frente al Chelsea.

La portada digital de The Sun con la información de Benjamin Mendy y su fiesta ilegal

Según The Sun, algunas fotos muestran a tres chicas jóvenes que se iban a las 6 de la mañana el día de Año Nuevo. Otro trío de mujeres fue visto fuera de su casa a las 7:45 horas. También se vieron a varias mujeres cargando globos dorados. Mendy insistió en que no los dejó entrar a su casa, pero se ha disculpado con el club por romper las reglas de prevención de la Covid-19 que establece el campeonato. El club está investigando lo sucedido y probablemente multe al jugador.

"Mendy es idiota"

Un vecino ha hablado para el diario para explicar lo sucedido ese día. "Había mucho ruido proveniente de la casa y se podía escuchar a las niñas gritando y divirtiéndose. A la medianoche, hubo un espectáculo de fuegos artificiales absolutamente masivo. Debe haber costado una fortuna porque duró al menos diez minutos. La fiesta claramente se prolongó hasta la madrugada. Mendy es una idiota por romper las reglas tan descaradamente", explicó a The Sun.

Mendy había sido criticado anteriormente por celebrar una fiesta en su casa en octubre que rompió la restricción de seis personas que existe en el Reino Unido. Todo esto se suma a la fiesta de los jugadores del Tottenham en la que estaba implicado Sergio Reguilón. Mientras tanto, ya son dos los partidos cancelados por culpa del incremento de los contagios en esta jornada. Con muchas bajas y Benjamin Mendy, Guardiola afronta este domingo un trepidante duelo contra el Chelsea.

