Guardiola: "Tres jugadores importantes no jugarán ante el Chelsea por Covid"

El pasado 28 de diciembre, el Manchester City confirmó que había nuevos positivos en el club por coronavirus: "Después de la última ronda de pruebas de Covid-19, el club arrojó una serie de casos positivos, además de los cuatro ya informados el día de Navidad. Con la seguridad de la burbuja comprometida, existía el riesgo de que el virus se propagara más entre el equipo, el personal y potencialmente más allá".

Esto provocó que se suspendiese el encuentro entre los citizens y el Everton. Este fin de semana, los de Guardiola disputan un importante duelo frente al Chelsea y antes de dicho partido, el propio entrenador español ha hablado sobre los recientes casos de coronavirus en su plantilla.

"Ya tenemos cinco jugadores positivos. Los primeros dos que ya se sabían -Gabriel Jesus y Kyle Walker-, más dos miembros del staff técnico. Y ahora se sumaron otros tres futbolistas", ha señalado Pep Guardiola. Los nuevos casos no han sido identificados por expreso dictamen de la Premier League.

Pep Guardiola, en un partido del Manchester City de la temporada 2020/2021 Reuters

"La Premier no nos permite identificar los nuevos casos, pero este sábado se sabrán por qué no van a viajar con el equipo. Tenemos que respetar la privacidad de los jugadores, pero verán a tres jugadores importantes que no estarán en la lista. No tengo permitido decirlo aquí", ha continuado el técnico.

Habló con Ancelotti

Guardiola ha querido incidir en que primero está la salud y luego el fútbol: "Teníamos suficientes jugadores para jugar contra el Everton, y queríamos jugar, pero el día anterior salieron los nuevos casos y teníamos el virus en el club. Hablé con Carlo Ancelotti para contarle y decirle que queríamos jugar, pero podríamos haber infectado al Everton"

"Hay muchos casos en todo el mundo. Estamos encantados de jugar, pero al mismo tiempo no podemos ignorar la realidad de que el virus está no solo aquí, alrededor de todo el mundo", ha concluido Guardiola acerca de los positivos por coronavirus en su plantilla y la situación que se atraviesa en el planeta por la pandemia.

Partido ante el Chelsea

Sobre el encuentro contra los de Lampard también ha hablado: "Tengo un buen equipo para ir a Stamford Bridge a competir con un rival duro como el Chelsea. Iremos a hacer nuestro partido con entusiasmo y voluntad. Intentaremos hacer un buen trabajo y tener una buena actuación".

Para finalizar, Guardiola ha dejado claro que cuantos más partidos jueguen esta temporada, mejor: "Cuando ganas muchos títulos -cuatro en una temporada- juegas muchos partidos. No se hará una excepción ahora mismo. Si jugamos muchos partidos significa que estamos vivos en todas las competiciones".

