Mourinho, Reguilón y el cochinillo de la discordia: "Me siento decepcionado"

Polémica en la Premier League por la fiesta de varios futbolistas saltándose las normas del confinamiento por la Covid-19. Sobre este lío ha hablado José Mourinho, quien se ha referido a la presencia de Sergio Reguilón. Y lo ha hecho por una anécdota que se hizo pública y es que el técnico portugués decidió regalar un cochinillo al futbolista, al estar este solo en Londres pasando la Navidad.

Los protagonistas de la foto de la discordia son Reguilón, Erik Lamela, Giovanni Lo Celso (los tres jugadores del Tottenham) y Manuel Lanzini, del West Ham, quienes fueron fotografiados junto a sus familias dentro de un domicilio. Todo apunta a que se trata de la casa de Lo Celso por los trofeos que se aprecian en la instantánea que ha caído como una bomba.

¿Por qué? Porque en la fotografía aparecen un total 15 adultos (contando con los 4 futbolistas), dos niños pequeños y un bebé en un carrito, superando con mucho el aforo permitido en reuniones por la pandemia. Es por eso que Mourinho no ha ocultado su decepción por todo lo sucedido.

"No estamos contentos, fue una sorpresa negativa para nosotros", dijo Mourinho. "Nosotros, el club, nos sentimos decepcionados porque les dimos a los jugadores toda la educación y condiciones. Me siento decepcionado", continuó The Special One, quien pasó a referirse al caso de Reguilón.

"Por supuesto que no estamos contentos. Ha sido una sorpresa negativa para nosotros. Le regalé a Reguilón un cochinillo porque me dijeron que iba a pasar las navidades solo. Como pudimos ver, no estuvo solo", dijo el entrenador portugués sobre la presencia del defensa en la fiesta.

El propio Sergio Reguilón habló del regalo de José Mourinho en una reciente entrevista para el diario AS: "Podría contar mil anécdotas maravillosas de Mourinho. Por ejemplo el día de Navidad, que sabe que estoy solo. Llegamos a entrenar el día 25 a las tres y tenía una caja en mi sitio. Lo abro y era un cochinillo cocinado ya".

Comunicado del Tottenham

"Estamos extremadamente decepcionados y condenamos enérgicamente esta imagen que muestra a algunos de nuestros jugadores con familiares y amigos juntos en Navidad. Particularmente porque conocemos los sacrificios que todos en todo el país hicieron para mantenerse a salvo durante el período festivo.

Las reglas son claras, no hay excepciones, y regularmente recordamos a todos nuestros jugadores y personal sobre los últimos protocolos y sus responsabilidades para adherirse y dar ejemplo".

