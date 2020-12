Mourinho, atento a la situación de Sergio Ramos en el Real Madrid

La cuenta atrás ha comenzado en las oficinas del Santiago Bernabéu. A partir del 1 de enero, los jugadores que acaban contrato son libres de negociar con el club que deseen. Este es el caso de futbolistas como Sergio Ramos, Luka Modric o Lucas Vázquez. Mientras el croata está muy cerca de cerrar el acuerdo, las situaciones de los otros dos no son a día de hoy tan claras.

El propio Sergio Ramos fue captado a la vuelta de Sevilla, donde pasó las fiestas navideñas junto a su familia, por las cámaras de Deportes Cuatro. El capitán merengue fue preguntado por su renovación. "Ya veremos, ya veremos", dijo simplemente el internacional español.

Se espera que el acuerdo llegue a lo largo de los próximos meses, ya que el futbolista desea seguir vistiendo la camiseta blanca y en el Real Madrid quieren poder contar más tiempo con su capitán. Pero la firma todavía no está estampada en el nuevo contrato y algunos importantes clubes de Europa permanecen alerta ante esta situación.

Mourinho quiere a Ramos

Uno de ellos es el Tottenham de José Mourinho. Evening Standard publica parte de los planes del entrenador portugués para su equipo. El primero de ellos pasa por encontrar una salida a Dele Alli. El atacante fue incluso vinculado con el Real Madrid durante la negociación de los spurs por Reguilón y Bale. Pero, finalmente, acabó quedándose en Londres.

José Mourinho, en un partido del Tottenham Reuters

Aunque tal vez el punto más caliente del plan es el que menciona a Sergio Ramos. Según el tabloide británico, The Special One está muy atento a todo lo que sucede en el que fuera su equipo. De no alcanzar un acuerdo el futbolista con el Real Madrid, Mourinho estaría de lo más interesado en tantear la posibilidad de fichar al internacional español para su Tottenham.

Dardos de Sergio

Lo cierto es que desde Mourinho abandonó la casa blanca, Ramos se ha referido en alguna ocasión a él y no siempre a través de un cariñoso recuerdo. "El equipo solo piensa en ganar mañana, no vamos más allá de una opinión y de lo que pretenden ciertas personas. Es cierto que a veces la varita de medir es distinta para unos que para otros. A terceros debemos dejarlos al margen y que no creen malentendidos dentro del equipo", dijo el pasado año cuando sonó Mou para el banquillo madridista.

También habló de él en 2018, cuando el entrenador era Solari y se relacionaba al portugués con el Real Madrid: "¿Te gustaría que Mou volviera al Real Madrid? Yo no soy nadie para tomar esa decisión. Llevamos 5 años sin Mou y seguimos hablando de él. Hemos ganado mucho en todos estos años. Hay que tenerle un respeto a Solari y a todos los que han entrenado desde él".

