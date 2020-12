Los motivos del Real Madrid para renovar a Luka Modric

El Real Madrid tiene que afrontar varias renovaciones importantes en este 2021 que está a punto de comenzar y una de ellas es la de un Luka Modric que, a sus 35 años, está rindiendo como el mejor de su carrera. Y es que después de una trayectoria impecable y llena de títulos, el croata se ha vuelto a poner en el disparadero con un rendimiento superlativo en lo que va de campaña. Cuando parecía más cerca su ocaso, él mismo se ha encargado de alejarlo.

El 'The Best' y Balón de Oro de 2018 se ha empeñado en que su fútbol siga haciendo disfrutar a la afición merengue por varias razones, mientras la dirección deportiva valora cuál es el mejor plan para el croata. Su contrato expira en este 2021 y ya se conoce la fórmula habitual para jugadores de su edad: ir año a año evaluando su situación. Está claro que, con este nivel, no pueden decirle no a un Modric que ya es un emblema del madridismo.

La leyenda del croata ha alcanzado todas sus cotas en la entidad blanca, pero aún tiene cuerda para rato. Los 35 son los nuevos 25, o al menos así es para un Modric que no parece ver su nivel mermado. Después de que Zidane haya establecido un once más fijo para afrontar esta parte de la temporada, el croata ha encontrado su sitio y no tiene intención de moverse a pesar de que la carga de encuentros en sus piernas empiece a ser considerable. Ahora le toca a los despachos mover ficha.

Nivel superlativo

En esta 2020/2021 se ha mostrado como el mejor del equipo en varios partidos. Modric se perdió su primer partido de esta temporada con su ausencia en Granada, el primer momento de esta campaña en el que ha dado muestras de agotamiento con esos problemas físicos que le alejaron del choque. Mientras, los otros 1.400 minutos que enseñan su salpicadero han sido de pura magia para sus compañeros, que ven en él la referencia del centro del campo.

Luka Modric celebra su gol al Eibar LALIGA

Aunque ha sido protagonista también en algunas derrotas de los merengues cuando afrontaron el momento más irregular del año, el croata también ha liderado al equipo cuando mejor fútbol han hecho. Moviéndose por todo el campo, haciendo circular la posesión blanca, llevando la presión del equipo y contribuyendo a las victorias también con goles, Modric ha cogido galones de líder ante ausencias notorias como las de Ramos o Benzema para llevar al colectivo hacia la senda del triunfo.

Emblema merengue

Después de todos los reconocimientos a su carrera, el Real Madrid y Luka Modric tienen una relación más que forjada a través de los éxitos que comparten. Nadie duda a la hora de señalar al centrocampista como uno de los elegidos de este club. Es historia y pasará su legado a señalarle como uno de los mejores en su posición. Las Champions, las asistencias para dar victorias importantes y algunos auténticos golazos siempre estarán en la videoteca del club.

Salir bien del Real Madrid

No es fácil ser recordado como una leyenda en este club, una renovación y una salida amistosa que incluso pueda significar el final de su carrera en la entidad reforzaría su posición en la historia. Con ejemplos muy importantes en el tintero, no todas las leyendas merengues han conseguido tener el adiós que soñaban. Es por lo que su renovación podría tener sustento también a la hora de poner a Luka Modric en el escalafón histórico.

Rentabilidad

Si sigue a este nivel, contar un año más con Luka Modric es más que rentable. Sería un fichaje barato en términos de calidad/precio en un momento en el que es difícil hacerse con jugadores nuevos. El mercado es una utopía con una situación en la que la economía está más que mermada. Centrocampistas de la calidad del croata, además de lo que significa este para el club, no se encuentran en ninguna parte teniendo cuenta el entorno en el que se mueve actualmente el fútbol.

Modric ante el Atlético de Madrid La Liga

Si bien es cierto que hay jugadores como Martin Odegaard o Dani Ceballos que son propiedad de la entidad y que podrían dar el paso para sustituirle, la realidad es que la transición es más dulce con él en la plantilla. Mientras el noruego sigue ganando confianza con la camiseta blanca con todos los dedos señalándole como el sucesor de su legado, Modric aún puede dar tardes de gloria a los merengues con minutos de calidad.

Más magia

Junto a Casemiro y Kroos, Modric ha conformado uno de los centros del campo más dominantes no solo de la historia del club, si no también de la historia del fútbol. Estos tres jugadores aseguran magia cuándo están juntos y un año más podría ser otro placer para la vista. Cualquier entidad vería como un auténtico lujo poder tener un trivote como este entre sus opciones, una cuestión más a tener en cuenta para valorar la dimensión de la renovación del croata.

[Más información: Fede Valverde, el pulmón del centro del campo del Real Madrid que quiere repetir su gran 2020]