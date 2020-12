Haaland se sincera: guiño a Sergio Ramos, troleo a Odegaard y sorpresas sobre su futuro

Erling Braut Haaland apura los últimos días antes de su vuelta. El delantero estrella del Dortmund, y una de las perlas más seguidas del continente europeo, regresará a los terrenos de juego en 2021 tras una lesión a principios de diciembre que le impidió cerrar el año junto al resto de sus compañeros. Lo peor ya ha pasado y el propio jugador ha desvelado sus planes para volver a jugar.

Haaland ha explicado que su idea es estar en perfectas condiciones para saltar al césped a principios de enero. El Dortmund recibirá al Wolfsburgo y el noruego pretende ser de la partida ese 3 de enero. Un plan que se cumplirá si no hay un contratiempo a última hora que alargue el tiempo de recuperación. Así lo ha confesado en una entrevista para VG, un periódico de su país.

A lo largo de toda la conversación, el delantero de moda ha mandado algún que otro mensaje a jugadores del Real Madrid, reforzando los vínculos que le sitúan, en un futuro no muy lejano, en la capital española. Para Haaland Sergio Ramos es un referente en el mundo del fútbol actual y Odegaard, si por algo destaca, es por su capacidad de estrategia en el terreno de juego.

Haaland ha subrayado que ha conocido a "bastantes buenos" defensas. Sin embargo, no tiene duda en señalar que "los tres primeros del mundo son Sergio Ramos, Virgin Van Dijk y Kalidou Koulibaly". Jugadores que son "buenos, fuertes e inteligentes" y a los que Haaland, como delantero, no querría cruzarse en su camino hacia portería.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en la temporada 2020/2021 Reuters

El jugador del Borussia también ha reflejado su sintonía con Martin Odegaard. Compatriota y compañero en la selección, Haaland y el centrocampista del Real Madrid mantienen una gran relación. Así lo ha confirmado el propio atacante, que ha aprovechado su entrevista para lanzar un pequeño zasca al madridista.

Haaland, ante la pregunta de si jugaría al ajedrez, ha dejado claro que "nunca" le ha interesado dicha disciplina, aunque tiene "un par de amigos" a los que "les gusta el ajedrez". Él prefiere sentarse para jugar videojuegos, antes que "jugar una ronda de ajedrez", que "es más cosa de Martin Odegaard". "Él puede encargarse del ajedrez", ha bromeado.

¿Lejos del campo?

Haaland, sincero durante toda la entrevista, no ha descartado dar el salto al mundo del atletismo cuando no se vea con posibilidades de continuar en la élite del fútbol. Según el delantero, es "lo suficientemente bueno" como para competir en campeonatos de velocidad. Sin embargo, ahora disfruta "más del fútbol" y no lo tiene en sus "planes ahora". Eso sí, Haaland no lo descarta por completo.

"Veremos si tomo a Usain Bolt en sentido contrario y sigo adelante con algo de atletismo después de mi carrera". El popular corredor, cabe recordar, fichó por un equipo de fútbol en 2018. El Central Coast Mariners australiano acogió al medallista olímpico en un movimiento que sorprendió a todos y que llevó a la entidad a protagonizar numerosos titulares.

