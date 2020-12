El Liverpool se desmarca de los rumores del fichaje de Salah por el Madrid

Desde hace varias semanas el futuro de Mohamed Salah en el Liverpool se ha sometido a debate. Las palabras del delantero egipcio, dejándose querer por el Real Madrid y el Barcelona, unidas a las declaraciones de Mohamed Aboutrika, compatriota y excompañero en la selección de Egipto, están dando mucho de qué hablar.

Sin embargo, en Anfield se muestran tranquilos con la situación de Salah. The Sun publica que en el Liverpool no creen que el futbolista esté buscando una salida y consideran que las declaraciones de Aboutrika sobre que "está infeliz" no se asemejan a la realidad.

"Llamé a Salah para hablar de su situación en el Liverpool y está decepcionado, pero eso no afectará a sus actuaciones sobre el terreno de juego", aseguró Aboutrika en beIN Sports. "Sé que Salah no está feliz en Liverpool, me dijo las razones, pero es un secreto y no voy a hablar de ello en público. Una de las cosas que le enfadaron fue el no ser capitán contra el Midtjylland", añadió el exjugador.

Mohamed Salah, en un entrenamiento del Liverpool Reuters

Todo ello en relación con la entrevista que concedió el propio Salah en España. Unas declaraciones que, según Aboutrika, plasman la realidad de la situación de su compatriota: "Si Salah fuera jugador de Real Madrid o Barcelona y jugase al mismo nivel que lo hace en el Liverpool, habría ganado el Balón de Oro, y es normal que un periódico español le pregunte a Salah acerca del Madrid y el Barcelona".

De hecho, Aboutrika llegó a afirmar que el Liverpool estaba pensando en vender a Salah próximamente: "En mi opinión, el Liverpool está considerando venderle por razones económicas. No tengo ninguna influencia en las decisiones que tome Salah, él es mi amigo, mi hermano, y es lo suficientemente inteligente para saber qué es lo mejor para él".

Salah enciende la alarma

Estas declaraciones del exinternacional egipcio y la posterior publicación en el tabloide británico desmintiendo que el Liverpool esté pensando en vender llegan después de las palabras de Salah en el diario AS: "Creo que Madrid y Barcelona son dos clubes top. Quién sabe lo que va a pasar en el futuro, pero ahora mismo estoy centrado en volver a ganar la Premier League y la Champions League con Liverpool".

Salah celebra un gol con el Liverpool Reuters

El egipcio ha sido relacionado tanto con el Real Madrid como con el Barcelona en los últimos años, aunque los posibles movimientos en el mercado de fichajes del club blanco van en otra dirección en la actualidad. Mbappé, Haaland, Camavinga o Pogba son los nombres a tener en cuenta para un futuro.

Además, no hay que olvidar que Salah tiene contrato con el Liverpool hasta junio del 2023 y que su salida de Anfield no sería nada barata. El propio delantero ha dejado la puerta abierta. "Quién sabe lo que va a pasar en el futuro", dijo, pero su presente y futuro más inmediato pasar por seguir vistiendo la camiseta red, con la que ya se proclamó campeón de la Champions League en el año 2018.

