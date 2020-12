Se abre la opción Salah para el Real Madrid: "No es feliz en el Liverpool"

Mohamed Salah se convirtió en un top mundial y aunque sigue estando entre los mejor pagados, el jugador ha dejado de estar entre los favoritos para los grandes premios individuales. Su situación en el Liverpool no es la mejor y sobre ello ha hablado alguien que le conoce muy bien.

Mohamed Aboutrika, quien compartiera vestuario en la selección de Egipto con Salah, ha revelado que ha hablado con el delantero de los reds: "Llamé a Salah para hablar de su situación en el Liverpool y está decepcionado, pero eso no afectará a sus actuaciones sobre el terreno de juego".

"Sé que Salah no está feliz en Liverpool, me dijo las razones, pero es un secreto y no voy a hablar de ello en público. Una de las cosas que le enfadaron fue el no ser capitán contra el Midtjylland", ha asegurado el exfutbolista egipcio en declaraciones a beIN Sports.

Mohamed Salah, en un partido del Liverpool en la temporada 2020/2021 Reuters

Aboutrika ha hablado a continuación sobre qué hubiera pasado si Mohamed Salah hubiese jugado en uno de los dos grandes del fútbol español: "Si Salah fuera jugador de Real Madrid o Barcelona y jugase al mismo nivel que lo hace en el Liverpool, habría ganado el Balón de Oro, y es normal que un periódico español le pregunte a Salah acerca del Madrid y el Barcelona".

Esto viene por una entrevista que el jugador del Liverpool concedió al diario AS en el que fue preguntado por Real Madrid y Barcelona. En el medio español, Salah dejó las puertas abiertas: "Creo que Madrid y Barcelona son dos clubes top. Quién sabe lo que va a pasar en el futuro, pero ahora mismo estoy centrado en volver a ganar la Premier League y la Champions League con Liverpool".

Posible venta

El compatriota de Mohamed Salah ha asegurado que en su "opinión" desde Anfield están considerando poner a la venta al delantero. "En mi opinión, el Liverpool está considerando venderle por razones económicas. No tengo ninguna influencia en las decisiones que tome Salah, él es mi amigo, mi hermano, y es lo suficientemente inteligente para saber qué es lo mejor para él", ha sentenciado Aboutrika.

Salah, por su parte, cuando habló del tema con AS, comentó que "ahora mismo" solo podía decir que "todo está en manos del club". Su idea es seguir batiendo récords en el Liverpool, pero a nadie le amarga un dulce y de seguir acumulando decepciones, se abriría la opción de continuar su carrera lejos de Anfield. Su actual contrato vence en junio de 2023.

