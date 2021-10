La detención por agresión sexual de Mendy salpica al City: el fichaje Grealish, posible testigo clave

Jack Grealish, fichaje estrella del Manchester City este último mercado de fichajes de verano, puede ser citado como testigo en la investigación que se está desarrollando en torno a Benjamin Mendy. El jugador francés, apartado ya del club y en prisión provisional hasta el próximo mes de enero, está acusado de agresión sexual y violación por varias mueres. Una de ellas, además, es mejor.

La noticia de la detención de Mendy ya supuso un terremoto en el Manchester City, que vio cómo uno de sus jugadores tenía que ser suspendido temporalmente para quedar detenido durante un tiempo. Poco después se confirmó que debía mantenerse en prisión hasta el próximo mes de enero. Y ahora, cuando el tema parecía estar quedándose atrás, medios como The Sun aseguran que Jack Grealish podría ser citado como testigo para declarar.

El joven jugador inglés, apunta dicho medio, estuvo horas antes con Benjamin Mendy y con Mahrez. Los tres jugadores del City salieron en su tiempo libre, aunque solo el francés, después de esa 'quedada' con sus amigos, cometería presuntamente los delitos de agresión sexual y violación.

La información publicada por el medio británico asegura que los tres jugadores del Manchester City fueron vistos juntos en Chinawhite horas antes de que se cometieran los supuestos delitos. Además, las tres estrellas compartieron momentos en un club nocturno de la ciudad. Por ello, en caso de que finalmente sean citados alguno de los dos, sería solo en calidad de testigo y no por tener ninguna vinculación con los presuntos delitos sucedidos aquella noche.

Mahrez, pese a que se compartió momentos con Mendy y Grealish, no ha sido citado como testigo. Así lo confirman los representantes del jugador al medio británico, mientras que los de Grealish han preferido no pronunciarse sobre lo sucedido. Una fuente citada por The Sun subraya que "comenzaron a hablar en un lugar" y posteriormente los tres continuaron con su jornada de ocio juntos. Una vez concluyó, Mendy se marchó solo a su domicilio, donde se supone que sucedieron los hechos denunciados.

Crisis interna

El asunto de la detención de Benjamin Mendy no se trata en ninguna rueda de prensa del Manchester City. Sin embargo, pese a ese silencio, es un hecho que este tipo de distracciones en plena temporada no benefician al equipo. Y menos si afectan a jugadores importantes en el esquema del conjunto de Guardiola como son Grealish y Mahrez. El próximo mes de enero tendrá lugar un nuevo juicio y el caso podría empezar a mostrar ciertas conclusiones sobre lo sucedido.

Hasta entonces, el Manchester City tendrá que convivir con un jugador menos en su plantilla y con las investigaciones policiales en torno a lo sucedido. Los de Guardiola, terceros en la Premier League y tocados en Champions tras haber conseguido una victoria y una derrota en la fase de grupos, no pueden despistarse si no quieren perder fuerzas en la primera parte de la temporada.

