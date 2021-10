El Manchester United, en ruinas: Cristiano rompe su relación con Solskjaer en plena crisis de resultados

El Manchester United no levanta cabeza. Lo que comenzó siendo un proyecto ilusionante tras la llegada de cracks como Cristiano Ronaldo, Raphael Varane o Jadon Sancho se ha vuelto casi una película de terror con varios malos resultados que han llenado de dudas el entorno del club.

Junto a esos malos resultados han aparecido también una serie de problemas dentro del vestuario que acechan todavía más a un equipo en crisis y que todo lo que tiene alrededor se convierte en ruinas. Esos problemas se han convertido en un enfrentamiento entre su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, y su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer.

Tras ocho partidos disputados de Premier League, el Manchester acaba de salir de los puestos de Champions tras caer nuevamente en casa del Leicester en un partido que fue una locura y que tuvieron controlado durante los primeros minutos, pero que se les escapó por culpa de sus debilidades defensivas.

Cristiano Ronaldo se lamenta tras caer derrotado ante el Leicester Reuters

Los diablos rojos cayeron derrotados por 4-2 a pesar de adelantarse en el marcador con un golazo espectacular de su joven talento Mason Greenwood. Después llegó el empate de Tielemans tras un error imperdonable de Maguire en defensa tras intentar salir con el balón regateando desde atrás.

Ya en la recta final del partido, Sonyuncu puso por delante a los de Brendan Rodgers y a pesar de que llegó el empate de Rashford en el minuto 82, un minuto más tarde Vardy volvía a poner en ventaja a los locales y Daka daba la sentencia en el descuento. Tres puntos que volaron para un Manchester que no hizo ni mucho menos un buen partido, pero que tuvo opciones de victoria casi hasta el final.

Con este resultado, los de Solskjaer se quedan a 4 puntos de Liverpool y a tres del Manchester City tras consumar su cuarto tropiezo de la temporada. Números que no deberían ser muy alarmantes de no ser porque todos esos puntos perdidos han llegado en los últimos encuentros. El Manchester lleva tres semanas sin sumar los tres puntos en Inglaterra y ya ha sumado sus dos primeras derrotas tras un inicio que había sido arrollador.

Problemas con Solskjaer

Además, a los primeros problemas deportivos se unen otros más graves, los que están abriendo grietas que pueden ser insalvables en el vestuario. El partido contra el Everton en Old Trafford, que terminó en empate, supuso un antes y un después en la relación entre Cristiano Ronaldo y Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer aplaude a la afición del Manchester United Reuters

Tal y como apunta The Sun desde Inglaterra, el portugués tuvo unas palabras con el entrenador noruego para transmitirle que quiere jugar todos los partidos y que le dirá cuando no se encuentra en condiciones para rotar en ese momento, pero no en circunstancias como la del duelo contra el equipo de Rafa Benítez.

Tanto es así que hasta personas del entorno del club como Sir Alex Ferguson le dieron un pequeño recado al entrenador del Manchester para recordarle que tiene que tener un entendimiento total con su estrella sin dejar que eso pueda romper el vestuario. El mítico entrenador se mostró en una línea similar a la de Cristiano, quien según apunta esta información por muy directo con Solskjaer.

"Cristiano le dijo que le dirá cuando no está en condiciones de jugar y que quiere jugar en todos los partidos de Liga. También le dijo que ha venido aquí para ganar trofeos y que el United necesita jugar con sus jugadores más importantes en todos los partidos". No son días tranquilos en Manchester.

