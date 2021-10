Rafa Benítez rechaza su llegada al nuevo proyecto millonario del Newcastle

El Newcastle se ha convertido en el nuevo rico del fútbol mundial. La llegada del Fondo de Inversión Pública al equipo de St James Park ha provocado toda una revolución en la Premier League, ya que la nueva propiedad del club quiere invertir de manera potente para asegurar la llegada de grandes fichajes.

El primer objetivo no es otro que asegurar la permanencia de cara al próximo año. En estos momentos, las 'urracas' están en la parte baja de la tabla peleando por la permanencia y es básico y fundamental mantenerse en la primera división del fútbol inglés para que el próximo verano puedan tener acceso a grandes fichajes.

Si no se mantienen en la Premier, tendrán muy complicado que grandes jugadores accedan a formar parte de su nuevo proyecto a pesar de que les ofrezcan grandes salarios. Para comenzar esta nueva aventura, además, tienen pensado hacer otro gran fichaje, pero en el banquillo.

Rafa Benítez durante su época de entrenador del Newcastle Europa Press

La continuidad de Steve Bruce es solo una mera circunstancia hasta que puedan dar con un gran candidato que acepte su oferta. Ya han sonado nombres como el de Antonio Conte, Brendan Rodgers o Steven Gerrard e incluso se han hecho acercamientos por técnicos como Zinedine Zidane. Sin embargo, el galo rechazó el interés llegado desde Arabia Saudí porque no le atrae especialmente la idea de entrenar en la Premier League.

Sin embargo, no ha sido el único que se ha atrevido a decir que no a las mareantes ofertas que ya están saliendo desde el St James Park. Desde Inglaterra se apuntó al interés en un posible regreso de Rafa Benítez, quien ya fuera entrenador de las 'urracas' y quien siente una gran vinculación con el club.

Benítez, fiel al Everton

Antes de que estos rumores fueran a más, el propio Benítez ha decidido salir al paso de todas las informaciones para, de paso, tranquilizar a la directiva del Everton que parecía tener un miedo real a la salida de Rafa próximamente. Por el momento, el que fuera entrenador de equipos como Liverpool, Chelsea o Real Madrid no tiene pensado abandonar el club por el que firmó este verano tras la salida de Carlo Ancelotti.

"No quiero hablar demasiado sobre ese tema, pero, solo por dejar las cosas claras, no es algo que esté sobre la mesa. La gente de Newcastle ya sabe que tengo pensado quedarme aquí y le he dicho a los nuestros que no tienen nada de lo que preocuparse. Estoy feliz aquí, trabajo duro y les he dado mi palabra".

Rafa Benítez, en su presentación como nuevo entrenador del Everton Everton

Así de contundente ha sido el entrenador español que no quiere formar parte del nuevo proyecto millonario que acaba de aterrizar en el Newcastle después de muchos años de batalla legal con la Premier League. "Le deseo todo lo mejor a los aficionados del Newcastle United porque mi relación con ellos es buena y espero que lo sea para siempre, pero ahora mismo estoy feliz aquí intentando dar lo mejor de mí. No me gusta hablar de otras opciones porque de verdad que quiero estar donde estoy".

Preguntado sobre si realmente ha habido acercamiento oficial por parte del Newcastle hacia su entorno, Benítez ha dejado todo en el aire, pero sin variar su deseo ahora mismo: "He sido muy claro desde el principio con que le he dado mi palabra al Everton y con que estoy feliz aquí, por lo que nadie me ha preguntado porque ya sabían esto de antemano".

