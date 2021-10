Quizás haya sido el primero, pero seguramente no sea el último. Sir Alex Ferguson ha pedido abiertamente el Balón de Oro para Cristiano Ronaldo casi en reconocimiento a toda una carrera y al ejemplo que da como deportista y como jugador. A pesar de no haber sumado grandes títulos este curso a su palmarés, el luso no deja de batir récords partido tras partido.

Por ello, el histórico entrenador del Manchester United, quien ha sido clave en su vuelta a Old Trafford, pide el galardón que reconoce al mejor jugador de la temporada para un 'CR7' que ya suma cinco títulos individuales y que está, después haber conseguido empatar, a uno de Leo Messi, que suma seis.

"Cristiano Ronaldo se merece el Balón de Oro. Este año ha batido un récord tras otro". Lo cierto es que no le falta razón a Ferguson. Esta petición llega después de que el luso haya vuelto a dejar otra exhibición con Portugal firmando un nuevo hat-trick ante Luxemburgo que le permite seguir ampliando sus registros con el equipo nacional.

Cristiano Ronaldo celebra un gol con Portugal EFE

Con este tipo de actuaciones, Cristiano Ronaldo hace grande su candidatura para alcanzar el galardón por sexta vez después de los conseguidos en el año 2008 con el Manchester United y en las temporadas 2013, 2014, 2016 y 2017 con el Real Madrid. Lo valioso de este hito es que llegaría con 36 años y después de haber firmado su triplete número 58, el décimo con Portugal, número que nadie más presenta en la historia del fútbol.

Cristiano siempre quiere más

Ahora afronta su reto de pelear el Balón de Oro con candidatos como Robert Lewandowski, Karim Benzema o Jorginho. Lo cierto es que su llegada a Manchester ha servido para revitalizar esas opciones después de un inicio espectacular de temporada en Old Trafford que han tenido su continuación la selección de Portugal.

"Prometí que siempre querría más y más. Está en mí y en nuestro ADN. Nunca estamos satisfechos, nunca bajamos los brazos y siempre vamos a luchar por todo lo que podamos alcanzar". Así describía su partido contra Luxemburgo después de haber demostrado una vez más su voracidad anotando tres goles para sumar un total de 795 en su carrera deportiva, cifra de Récord Guinness en la historia del fútbol. Está a un paso de ser el único futbolista que pone un 8 en las centenas de su contador y romper una barrera que parecía inimaginable.

Cristiano Ronaldo aplaude una acción durante un partido con Portugal EFE

Cristiano está a punto de cerrar un curso que en lo personal ha sido de lo más prolífico. El pasado año se llevó el trofeo pichichi de la Serie A anotando 29 tantos y siendo el primer jugador capaz de ganarlo en Inglaterra, España e Italia. Además, ha hecho suyos los récords de mayor goleador de la historia de las selecciones y de las fases finales de las Eurocopas.

Todo ello después de haberse convertido en el mayor goleador de la historia del Real Madrid y de la Champions. Además, ha levantado la Copa de Italia y la Supercopa con la Juventus. Cristiano sigue demostrando una voracidad sin límites a los 36 y ya sueña con volver a ganar el Balón de Oro.

[Más información: Así gasta su fortuna Cristiano Ronaldo: sus negocios lejos del fútbol]

Sigue los temas que te interesan