El negocio que le propuso Cristiano Ronaldo a Kiko Rivera: "Un rata, es un rata"

Cristiano Ronaldo intentó llegar a un acuerdo con Kiko Rivera para que formara parte del lanzamiento de su empresa de implantes capilares. Así lo ha desvelado el popular Dj durante una entrevista en la que, pese a destacar que siempre le ha caído bien el luso, es "un rata" por no alcanzar la cifra que reclamó el sevillano. En tono jocoso, Kiko Rivera ha desvelado que le pidió un millón de euros si le quería poner pelo.

Rivera, en un encuentro con el futbolista Joaquín Sánchez y el exjugador de baloncesto Fernando Romay para la compañía Finetwork, ha relatado cómo sucedieron los hechos. La historia se remonta al 2019, cuando Kiko Rivera abandona el programa de Mediaset 'GH Dúo'. Una vez fuera de la casa y adaptándose a la vida real, recibe la llamada del portero del Sevilla Beto. Este, portugués, le comenta que Cristiano Ronaldo quiere hablar con él. Y ahí empieza todo.

"¡Qué va!", dice Kiko Rivera cuando le preguntan si le cae mal Cristiano. "Pero es un rata, una rata". "Salgo de 'GH Dúo 'y me llama Beto, portero del Sevilla. Me dice que quiere hablar conmigo Cristiano Ronaldo". La sorpresa del Dj es absoluta y lo primero que le viene a la cabeza es que el luso quiere contratarle para alguna fiesta privada.

Rivera, entonces, le dice a Beto que no hay ningún problema en que le facilite su contacto. El guardameta por entonces del Sevilla inicia las conversaciones y pone el punto de unión entre jugador y Dj. "Dáselo y también el número de cuenta", bromea Kiko Rivera mientras cuenta la historia.

"Se lo digo a mi mujer, pensando que quiere que vaya a su fiesta para pinchar. Estoy un día acostado en la siesta, me despierto, cojo el móvil y veo un mensaje de un número muy raro medio en portugués medio en español". Era, según Kiko Rivera, Cristiano Ronaldo. "Me pongo a hablar con él y lo que quería era ponerme pelo en la cabeza". Una idea que no terminó de convencer al popular rostro español.

"Le digo a Fran, que es el que me lleva las cosas: 'Me voy a cagar en sus muelas. No me puede llamar para una fiesta, para ponerme pelo. Dile que no me quiero poner pelo, que un millón de euros por cada pelo que me ponga. Y el otro: 'Cómo le vas a pedir eso'. No me volvió a llamar nunca, tenía que haberle pedido menos. Por 800.000 también me los pongo. Por 100.000 mismo", ha contado entre risas.

La anécdota con Lopera

Kiko Rivera, además, también ha relatado que tuvo una anécdota con Lopera, mítico expresidente del Real Betis. Fue durante una despedida de soltero y en un bar de Sevilla. El Dj se marchó por la mañana a A Coruña. Después de desayunar y de unas horas de tinto y cerveza, toda la comitiva volvió a Sevilla. Ahí, en un bar, se sorprendió al encontrarse al rostro bético.

"Cuando salgo a fumar me encuentro a Lopera. Y le digo: 'Don Manuel, qué grande. Usted tiene que volver a coger el timón del Real Betis. Y me dice: 'Kiko, mi alma, si el Betis es mío'", ha explicado entre carcajadas y la atenta mirada de un Joaquín que conoce bien a Lopera. El encuentro quedó ahí, aunque Rivera ha aprovechado la ocasión para disculparse por la actitud que pudo tener.

