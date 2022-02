El Real Madrid tiene un trauma con las primeras partes: no marca desde la final de la Supercopa

Carlo Ancelotti tiene un grave problema de cara al gol con su Real Madrid en este 2022. El equipo blanco ha revivido ante el Rayo Vallecano algo que se está convirtiendo en una mala dinámica: no marca en las primeras partes. El equipo de fútbol merengue no anota en los primeros 45 minutos de encuentro desde la final de la Supercopa de España ante el Athletic Club. Esto ya le ha costado bastantes puntos en este momento de la temporada, pero es que es la muestra del infortunio ofensivo.

Tras el último partido, Ancelotti reconocía este problema. "Nadie en el vestuario estaba de acuerdo con lo realizado en los primeros 45 minutos (...) Ha faltado calidad en los últimos tercios del campo, pero les he pedido que sean más verticales, y han cumplido los tres delanteros. En la segunda parte me ha gustado mucho más el equipo que en la primera", explicaba el técnico italiano. Ese encuentro ante el Deportivo Alavés se ganó con comodidad, pero no se anotó hasta pasada la hora de choque.

En La Liga, la estadística es sangrante. Desde el 8 de enero no hay un gol del Real Madrid en la primera parte, más de mes y medio. Ese día los blancos ganaron por 4-1 al Valencia y Benzema anotó de penalti rondando casi ya el descanso: en el minuto 43. El día 16 de enero fue la final de la Supercopa en la que Modric inauguró el marcador en el minuto 38. Desde entonces, la plantilla blanca vive en sequía permanente de goles antes de llegar al minuto 45 de partido.

Vinicius controla el balón ante varios jugador del Rayo Vallecano REAL MADRID

Es cierto que la baja de Karim durante algunos partidos fue determinante para este registro negativo, pero desde su regreso tampoco ha cambiado demasiado la situación de los merengues. El francés solo fue capaz de marcar desde el punto de penalti el último día ante el Alavés, aunque este sábado volvió a ser el salvador al hacer el tanto en el 83'. Ya sea por una cuestión física o por falta de puntería, el Real Madrid no goza de la misma capacidad ofensiva que tenía en el inicio del campeonato.

Problemas de gol

Marco Asensio ha resultado el hombre decisivo en esta faceta en los últimos encuentros. Salvó la papeleta del Real Madrid ante el Granada en el Santiago Bernabéu, así como abrió el marcador ante el Alavés en el mismo lugar, pero en la segunda parte. Ante el Rayo, este sábado, no tuvo tanta suerte. En la primera mitad se encontró con una gran parada de Luca Zidane. El mallorquín abandonó el terreno de juego en la segunda parte para dejar su lugar a Rodrygo.

Vinicius Júnior vio portería también ante el Alavés y dio la asistencia del tanto de Benzema de este sábado, pero su forma de alterar los partidos de la primera mitad de la temporada ha desaparecido. Es otro de los factores que ha provocado este apagón en los blancos. El brasileño es más que necesario para desequilibrar los marcadores y, sin su acierto, el Real Madrid está adoleciendo esta falta de gol que costó también verse por detrás del marcador en la eliminatoria ante el PSG.

Será clave revisar esta cuestión para remontar el encuentro de octavos de final de la Champions League. El Real Madrid salvó la papeleta en Vallecas este sábado, pero no es suficiente. Los blancos siguen en camino de levantar esta edición de La Liga, pero está sufriendo demasiado para conseguirlo. Thibaut Courtois está siendo el mejor encuentro tras partido y eso es otra muestra de que el ataque no está siendo tan decisivo. Las individualidades, por ahora, están sacando puntos de debajo de las piedras.

