Courtois y la conexión Benzema - Vinicius: "Si te gusta el fútbol sabes que se van a entender muy bien"

El Real Madrid venció al Rayo Vallecano en un duro partido del campeonato nacional. Los blancos tenían que visitar uno de los campos más complicado de La Liga en la jornada 26 y consiguieron sacar los tres puntos. Ahora mismo abren un hueco de nueve unidades con un Sevilla que tendrá que medirse al Betis este domingo.

Una posición privilegiada en la tabla para el equipo de Carlo Ancelotti que, no obstante, no ha conseguido disipar las dudas. La victoria por la mínima deja todavía en el aire la mejoría del conjunto madridista que parece otro completamente del que ganó la Supercopa de España hace tan solo un par de meses.

Otra vez un gol al final marcó la diferencia entre el Real Madrid y su rival. En este caso, un Rayo Vallecano en caída libre y que ya acumula cinco derrotas consecutivas en el campeonato nacional de Liga. Los de Iraola están en caída libre mientras los blancos se mantienen al frente gracias a sus tres pilares: Courtois, Benzema y Vinicius.

Karim Benzema celebra su gol al Rayo Vallecano con los jugadores del Real Madrid REUTERS

El portero belga volvió a ser fundamental para sacar los tres puntos con paradas de mucho mérito que sirvieron para mantener la meta a cero por cuarto encuentro consecutivo. Esa sí es una sensación positiva de cara al trascendental duelo que tendrán en unas semanas ante el PSG en Champions.

Tras el choque, quien analizó la situación del conjunto madridista fue precisamente su guardameta, Thibaut Courtois. El portero belga fue el mejor del equipo de Carlo Ancelotti y salvó a los suyos con varias acciones de mucho mérito. Igual de acertado estuvo con los micrófonos al analizar la conexión entre Benzema y Vinicius que consiguió el gol de la victoria: "Ya son casi cuatro años juntos y se entienden muy bien. Son dos grandes jugadores y si entiendes de fútbol sabes que se van a entender muy bien entre ellos".

Courtois, contento con el equipo

El portero no solo habló de la pareja de moda del madridismo, sino que también analizó el choque desde un punto de vista más genérico y valoró así los tres puntos: "Hoy era un partido complicado. El césped no estaba muy bien y siempre hay mucha presión de la grada. Pero hemos estado bien. Han tenido varias ocasiones, pero hemos aguantado para ganar".

Thibaut Courtois realizando una parada ante el Rayo Vallecano EFE

El belga fue preguntado por el mal estado que registraba el césped del Municipal de Vallecas y no se mordió la lengua, poniendo de manifiesto un problema que afecta directamente al juego y al espectáculo: "Siempre es mejor jugar en un campo que esté mejor. Cada equipo tiene su presupuesto y yo ahí no entro, pero esto no es bueno para La Liga. Tendrán que valorarlo". El guardameta del Real Madrid hacía ver que en esas condiciones, el espectáculo se resiente.

Por últmo, Thibaut quiso destacar el buen papel global del equipo, asegurando que solo les faltó marcar antes en un buen partido: "Estuvimos muy bien en la primera parte. Tuvimos alguna pérdida en el medio campo, pero estuvimos acertados. Hemos hecho un partido muy completo. Solo nos faltó haber metido antes".

