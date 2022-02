Así fue el polémico gol anulado a Casemiro contra el Rayo Vallecano

Transcurría con tranquilidad la primera parte del Rayo Vallecano - Real Madrid hasta que minutos antes del descanso, en el 40, se producía la jugada polémica de la primera mitad. Gol anulado a Carlos Henrique Casemiro en una jugada realmente polémica y en la que se analizaron varias infracciones.

El brasileño celebraba el tanto junto al resto de sus compañeros mientras que los rivales pedían que la jugada fuera analizada. Díaz de Mera había dado validez al gol inicialmente, pero el VAR entró a corregir la apreciación del colegiado para no dar por válida la jugada. González González le transmitía que el centrocampista estaba adelantado sobre la defensa rayista, por lo que debía anularse por fuera de juego.

De esta forma, aunque el Real Madrid había conseguido adelantarse en el marcador, el tanto de Casemiro no iba a subir al electrónico del Municipal de Vallecas. Los jugadores del equipo blanco se echaban las manos a la cabeza y no entendían la decisión tanto del VAR como del colegiado, pero era inamovible. Les tocaba seguir remando para intentar abrir la lata, algo que les está costando en los últimos tiempos.

Gol anulado a Casemiro por fuera de juego previo

La jugada nació en la banda izquierda en una combinación entre Kroos y Modric. El alemán centró al área donde esperaban varios compañeros para buscar el tanto. El balón voló por el cielo de la capital y no cayó ni en los pies de Benzema, ni de Militao, que se encontraban desmarcados. Fue a parar al pecho de Casemiro que tras ganarle la batalla a su defensor, la baja y remachaba de volea. Una jugada de puro delantero centro que no iba a tener validez.

En primera instancia, los jugadores del equipo de Andoni Iraola pidieron falta del brasileño, aunque eso era claro que no lo había. Sin embargo, el VAR analizó la jugada, tiró sus habituales líneas y terminó certificando que el gol no podía subir al marcador y que la jugada quedaba totalmente invalidada.

En la repetición sí se aprecia que Casemiro puede estar ligeramente adelantado. La imagen ofrecida por realización después de tirar la líneas vuelve a dejar una vez más en evidencia al sistema. Parece que la posición del '14' sí es ilegal, pero las líneas trazadas se desvían y caen sobre el césped en puntos que no se pueden apreciar porque además Vinicius está justo por delante.

Líneas del fuera de juego pitado a Casemiro ante el Rayo Vallecano

Una jugada muy complicada

La jugada tuvo mucha polémica porque había varias cosas que analizar, no solo el posible de fuera de juego que finalmente se terminó confirmando. También era posible que hubiera mano de Casemiro en el control. Tal y como dice el reglamento modificado de las últimas temporadas, todas la manos en ataque se deben señalar.

En la jugada se aprecia que el brasileño se ayuda de la mano para ganar la jugada y bajar el balón y, aunque lo pueda hacer involuntariamente, eso no le exime para que el tanto no hubiera sido anulado. Además, se tratan de jugadas que no son interpretables, ya que la regla indica que todas se tienen que pitar. De no haber sido por ese fuera de juego, el gol tenía muy pocas opciones de subir al marcador.

