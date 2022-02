James Rodríguez se acuerda del Real Madrid para lanzar un dardo

La plataforma Twitch se ha convertido en uno de los escenarios favoritos de los futbolistas para hablar de temas más o menos polémicos. James Rodríguez se ha aficionado a ella y ha recordado sus tiempos en el Bayern Múnich. Pero, además, el mediapunta colombiano también se ha referido a su fichaje frustrado por el Atlético cuando todavía era jugador del Real Madrid.

Para empezar, James ha asegurado que en el Allianz Arena vivió grandes momentos: "En Bayern fueron dos excelentes años, jugué en buen nivel y con grandes jugadores. Fue un equipo top, disfruté mucho. La vida es de experiencias de las cosas se aprende. En el fútbol uno no se maneja solo, uno tiene jefes y manden bien o mal hay que hacer caso".

Llama la atención que hable de "equipo top", que por supuesto lo es el Bayern Múnich, pero que no se refiera en los mismos términos a un Real Madrid que continúa siendo el rey de la Champions League con 13 'Orejonas'. De hecho, en estas declaraciones, el futbolista cafetero manda un particular 'recado' al club de Concha Espina.

James Rodríguez, en el Al-Rayyan Reuters

"Tomé la decisión, tenía la opción de ir a un equipo con el que tenía todo arreglado, todo el mundo sabe cuál, pero no se dio. Iba a estar en mi casa, cerca de mi hijo y de mi hija. Salí de Bayern porqué tenía todo hecho con este club y al final Real Madrid no me dejó salir", ha apuntado respecto a las negociaciones con el Atlético de Madrid.

Estas palabras pueden destacarse todavía más al rescatar lo que dijo el pasado mes de agosto. En aquel momento, James Rodríguez aseguró, también en Twitch, que en sus planes no entraba jugar en el Atleti: "No estoy relacionado con el Atlético, no ha habido charlas ni nada. Fue un mensaje personal ni tenía claro que era asociado a un equipo. Yo no quise crear polémica, fue una casualidad total".

Al mismo tiempo, también desmintió un posible regreso al Santiago Bernabéu de la mano de Carlo Ancelotti: "No, no creo que vuelva al Real Madrid, es un ciclo cerrado, que no se va a volver a repetir. Hay que pensar en el presente y el presente es aquí y estoy entrenando duro para estar bien físicamente para lo que viene".

Volver a Europa

Por su cabeza no pasa la idea de un regreso al Real Madrid, al igual que el club blanco nunca ha meditado esta vuelta. Pero no descarta poner rumbo a Europa nuevamente para jugar en el Everton: "Sería una posibilidad. Si ellos quieren, estaría abierto a eso. Yo no tuve ningún problema con nadie allá".

