James Rodríguez niega su 'fichaje' por el Atlético de Madrid: "En la que me metí sin querer"

James Rodríguez ha tenido que salir al paso de los rumores que le han colocado en el Atlético de Madrid en las últimas horas. Especulaciones que él mismo comenzó después de colgar una fotografía en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Nunca dejes de creer". Cuatro palabras que son lema del club rojiblanco.

El futbolista, con contrato en vigor con el Everton, ha asegurado después del revuelo que se ha montado que es una mera casualidad que haya utilizado estas palabras para su último post. No hay que obviar que en un pasado muy reciente se afirmó que el colombiano estaba en la órbita del Atleti y que era del gusto del 'Cholo' Simeone.

James ha querido aclararlo todo en su propia canal de Twitch: "En la que me metí sin querer queriendo. Quería subir una foto y pensé en qué mensaje poner, no sabía que esto que puse es una frase del Atlético de Madrid. Publiqué la foto porque no hay que rendirse y personalmente lo que viene va a ser bueno, pero no pensé que eso se convirtiera en noticia. Fue casualidad y dije, 'en la que me metí, qué hice'".

"Todo va a salir bien, hay que creer siempre y lo que viene va a ser bueno en el tema personal. No estoy relacionado con el Atlético, no ha habido charlas ni nada. Fue un mensaje personal ni tenía claro que era asociado a un equipo. Yo no quise crear polémica, fue una casualidad total", ha asegurado el ex del Real Madrid.

"Solo puse un mensaje personal, yo no dije que voy para un club o para algo. Ha sido noticia un día entero, no estoy relacionado con este club, no ha habido charlas, nada, pero ya todos saben. Si voy a un club no lo digo ni doy señales, lo hablo cuando ya sea un hecho porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Para la prensa y todos los que pusieron cosas hay que informarse un poquito mejor, no quise crear polémica", ha sentenciado James.

Futuro abierto

Rafa Benítez no cuenta con James Rodríguez y eso ha hecho que se especule mucho con el futuro del jugador cafetero. Incluso se le ha llegado a colocar de vuelta en la casa blanca, algo que él mismo futbolista desmintió: "No, no creo que vuelva al Real Madrid, es un ciclo cerrado, que no se va a volver a repetir. Hay que pensar en el presente y el presente es aquí y estoy entrenando duro para estar bien físicamente para lo que viene".

