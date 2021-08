La comparación de James sobre Agüero y el 'caso Messi': "Yo fui al Everton por Ancelotti y se fue"

El mundo del fútbol se vio golpeado por la salida de Leo Messi del FC Barcelona. El argentino estaba ultimando un acuerdo de renovación con el conjunto catalán después de sus dudas hace unos meses. Sin embargo, las dificultades económicas para su inscripción en LaLiga acabaron por dinamitar el proceso. Su salida ya es oficial y no hay quien no haya opinado sobre ello, como es el caso de James Rodríguez.

El jugador colombiano, ahora en el Everton, se ha convertido en un habitual de las redes sociales. Y concretamente de la plataforma Twitch, que le permite emitir vídeos en directo y conversar con sus aficionados más leales. Durante la retransmisión, James compartió algunas impresiones con los usuarios presentes y respondió a algunas de las preguntas que le realizaron. Entre ellas la del futuro de Messi.

James puso una comparación muy peculiar. Y es que, tras la marcha del '10', Sergio 'Kun' Agüero tendrá que asumir el papel de delantero. El argentino se fue al Barcelona en parte por compartir vestuario con su compatriota y finalmente no podrá hacerlo. Algo que, según James, ya vivió él con la reciente marcha de Carlo Ancelotti. El técnico italiano tenía contrato con el Everton, pero no pudo renunciar a la propuesta de volver al Real Madrid.

"Kun Agüero se fue al Barcelona y ahora Messi sale. Justo que son panitas, parceros. Esas son las cosas que tiene el fútbol", ha explicado durante su emisión. "A mí me pasó lo mismo. Voy al Everton, prácticamente porque estaba Ancelotti y mira, ahora Carlo se fue". El técnico italiano, cabe recordar, pidió expresamente la llegada de James al Everton. El colombiano, antes de sus problemas físicos, se erigió como una de las revelaciones de la temporada. Y ahora, sin Ancelotti, su futuro está en el aire.

Además, respecto a los próximos pasos de Messi, ve al PSG como un favorito para arrasar con todos los campeonatos. "Si Messi se va al PSG jugarían solos allá, que les den todos los títulos. En Inglaterra no creo que le pueden pagar, solamente el Manchester City", ha asegurado. La opción del cuadro galo es la más factible en estos momentos, por lo que podrían armar una plantilla de lujo.

Su futuro

James aprovechó para dar detalles sobre su próximo equipo. Rafa Benítez no le quiere en su Everton y los rumores sobre dónde jugará la temporada que está a punto de empezar ya se han disparado. Italia es el destino que va ganando más posiciones y James, en caso de cerrar esa operación, podría haber jugado en las principales ligas de Europa. Sin embargo, no tiene nada claro aún.

"No sé qué va a pasar. En el fútbol y en la vida no sabemos nada. A ver qué pasa. Solo sé que me estoy entrenando fuerte, preparándome bien. Ya está, es lo más importante. Hay que pensar en el presente y el presente es que estoy acá y estoy entrenándome duro y físicamente bien para todo lo que viene", recalcó.

