James Rodríguez: "No creo que vuelva al Real Madrid, es un ciclo cerrado"

James Rodríguez ha hablado sobre su situación después de que se haya especulado con que no entra en los planes de Rafa Benítez para la nueva temporada con el Everton. El mediapunta dejó en el aire un posible regreso al Real Madrid el pasado mes de junio, pero ahora ha sido muy contundente al asegurar que es un "ciclo cerrado".

Ha sido en una charla en Twitch donde ha hablado sobre su presente y futuro. El futbolista colombiano se ha referido a este tema después de asegurar que le están preguntando mucho por ello. "No sé dónde voy a jugar. Es un tema bastante complicado, la verdad. Vamos a ver qué pasa", ha asegurado.

Durante los primeros compases de la pretemporada, el jugador ha disputado 45 minutos en el partido frente a Millonarios en Orlando y después de eso volvió a jugar otros 45 minutos en el encuentro contra Pumas. Esto unido a que Benítez le colocó en una posición que no suele ser la suya habitual.

James Rodríguez, durante un partido con el Everton Reuters

"Estuvimos en Estados Unidos entrenando y jugando un poco. Vamos a charlar un poquito después de tanto tiempo. Me están preguntando mucho que en dónde voy a jugar. No sé dónde voy a jugar. Es un tema bastante complicado, la verdad. Vamos a ver qué pasa. No quiero decir que sí o que no, por qué no sé qué va a pasar. Solamente estoy entrenando bien y fuerte", ha comenzado diciendo.

"¿Adónde voy a ir? A donde me quieran. Uno tiene que estar donde lo quieren a uno. Si no, bien pueda irse", ha continuado James Rodríguez. El cafetero ha señalado una de sus opciones favoritas para continuar con su carrera profesional: "Me falta Italia, sería una opción buena, en el futuro no sé si va a pasar. Sería bueno hacer ese récord".

¿Y el Real Madrid?

Una de las opciones con las que se ha especulado es con un posible regreso al Santiago Bernabéu. Los rumores comenzaron después de que se confirmase la vuelta de Carlo Ancelotti al banquillo madridista. Desde EL BERNABÉU ya descartamos este movimiento y ahora ha sido el propio futbolista el que lo ha confirmado.

"No, no creo que vuelva al Real Madrid, es un ciclo cerrado, que no se va a volver a repetir. Hay que pensar en el presente y el presente es aquí y estoy entrenando duro para estar bien físicamente para lo que viene", ha sentenciado un James Rodríguez que da por cerrado este capítulo de su trayectoria.

