Richarlison, Ilaix, James y Lewandowski: las opciones reales de fichar por el Real Madrid en verano

No hay verano sin rumores de fichajes y este de 2021 no iba a ser diferente, en especial después del mercado descafeinado del pasado 2020 por culpa de la pandemia. Tampoco se iba a presentar así un escenario distinto en lo que se refiere a las especulaciones en torno a qué jugadores podrían llegar al Real Madrid para reforzar las filas del conjunto merengue.

Nombres como los de Lewandowski, Ilaix, Richarlison o también el de un ex de la casa como es James Rodríguez se han vinculado con más o menos fuerza a la casa blanca desde que finalizase la pasada temporada. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira sobre el interés en estos jugadores?

El primero de ellos es un Robert Lewandowski que ya ha sido colocado en la agenda madridista en años anteriores. El delantero polaco tiene contrato con el Bayern Múnich, pero desde el diario AS saltó una información a principios de esta semana según la cual aseguraban que podría acabar vistiendo de blanco.

Según el medio madrileño, Lewandowski espera al Real Madrid, pero eso no es lo mismo que desde el Santiago Bernabéu se haga un intento por el delantero. En el club de Concha Espina tienen como objetivo número 1 para este verano a Mbappé. Si llegase finales de agosto y el PSG no moviese ficha para vender a Kylian, entonces el conjunto merengue podría analizar si ir a por otro atacante.

Aunque esta situación no se contempla ahora mismo en las oficinas madridistas y es que se sigue confiando en que Kylian Mbappé vista la camiseta blanca ya para la temporada 2021/2022. De no ser así, el delantero francés llegaría libre dentro de un año.

Así las cosas, Lewandowski no está cerca del Real Madrid. Lo estuvo en el verano de 2019, pero entonces Zidane decidió apostar por un delantero joven y de futuro como Jovic. Ahora mismo el polaco no encaja en el proyecto del club blanco, además de que el precio de su traspaso sería elevado y podría trastocar los planes con Mbappé o Haaland.

Robert Lewandowski celebra un gol con la selección de Polonia Reuters

La llegada de Robert no está sobre la mesa, aunque bien es cierto que el futbolista sí que sigue soñando con jugar en el Real Madrid algún día. Su nombre está descartado. Y de Lewandowski a Ilaix. El jugador del Barcelona acaba contrato en junio de 2022 y no ha renovado, algo que el Barça no se ha tomado bien y le ha mandado a entrenar con el filial para presionarle.

De Ilaix a James

Ilaix Moriba deslizó el nombre del conjunto merengue durante una entrevista, pero se entiende que utilizó esta carta como modo de presión al Barcelona. Así lo entienden al menos en el Real Madrid, que creen que se ha utilizado su nombre para conseguir una oferta de renovación mejor.

Otra cosa es que el futbolista rechace renovar, continúe en el Barça en lugar de ser traspasado en la presente ventana de transferencias y a partir del 1 de enero sea libre para negociar con cualquier club. Entonces el Real Madrid sí que podría tantear esta opción como clara apuesta de futuro. Aunque esto es muy complicado porque o bien renovará o bien será traspasado este verano.

Ilaix Moriba celebra un gol con el Barça La Liga

El siguiente nombre es de Richarlison, al que han vinculado con el Real Madrid como petición de Carlo Ancelotti. Pero, según ha podido saber EL BERNABÉU, el técnico italiano no ha pedido ningún fichaje a la directiva porque sabe que en el club están trabajando en la incorporación de Mbappé. Además, el jugador que pediría el míster no sería el delantero del Everton, sino que pondría sobre la mesa el nombre de James Rodríguez.

Ancelotti ha contado con el mediapunta colombiano en el Real Madrid, en el Bayern Múnich y también en el Everton. Tan solo no lo ha tenido a sus órdenes en el Nápoles y porque el conjunto napolitano no pudo llegar a la cantidad que pedía el equipo merengue para su traspaso.

Si a Ancelotti le dijesen 'elige a un jugador del mercado para ficharle', este sería James. Pero esto no ha sucedido, el italiano no ha pedido ninguna incorporación. Además, está latente que el tiempo del cafetero en el Santiago Bernabéu ya es cosa del pasado.

