Mbappé, Casemiro, Bale…: así podría quedar el baile de dorsales del Real Madrid

Verano de cambios en el Real Madrid. Raphaël Varane se despedía del equipo este viernes en Valdebebas y cerraba así una etapa de diez años vistiendo la camiseta del club blanco. En ese tiempo ha lucido tres dorsales con el equipo merengue: '19', '2' y '5'. Este último queda ahora libre y busca nuevo dueño para la temporada 2021/2022.

Pero vayamos paso por paso. Hay veces que los cambios de dorsales son un dolor de cabeza para clubes y futbolistas. El Real Madrid puede estar ante uno si se tiene en cuenta las incógnitas que hay ahora mismo sobre varios jugadores de la plantilla, los cedidos que vuelven y algún que otro nombre que circula por el entorno, véase Mbappé.

No es sencillo cuadrar todos los dorsales, que en España, hay que recordar, van del 1 al 25. Hay cogidos 21 ahora mismo, es decir, quedan cuatro libres. El problema es que hay cinco cedidos que vuelven con relativas opciones de quedarse en el equipo y en el club no se renuncia al sueño de fichar al delantero del PSG, el único fichaje del que, por ahora, se habla en el entorno blanco.

Entonces, ¿cómo puede cuadrar esto el Real Madrid? Está claro que tendrá que haber alguna salida, sino no dan los números, nunca mejor dicho. Quedando claro esto, hay varias pistas que ayudarían a configurar la lista de dorsales del primero equipo merengue contando, incluso, con el fichaje de Mbappé. Eso queda para el final.

Casemiro coge el '5'

Lo primero es saber quién cogerá el '5'. El '4' de Sergio Ramos ha ido para el único fichaje del Real Madrid hasta el momento, David Alaba, y el de Varane podría tener ya nuevo dueño. Sería Casemiro, que en Brasil luce ese dorsal y ahora podría heredar también en el Madrid tras haber llevado el '16', en su año de debut, y el '14', que ahora dejaría libre con su cambio de número.

Los que parecen más claros de adivinar son los de dos cedidos: Martin Odegaard y Luka Jovic. Se vio en el amistoso contra el Rangers que ambos recuperaron los dorsales que habían soltado cuando se fueron a préstamo el pasado mes de enero. El noruego volvió a lucir el '21' y el serbio el '18'. Se espera que los mantengan si es que siguen en el equipo para cuando arranque la temporada.

Bale, sin el '11'

Y otro que vuelve es Gareth Bale, al que el Madrid no renuncia a vender este verano. No será sencillo y hay que valorar que el galés vuelva para cumplir el año de contrato que le queda. Eso sí, su número favorito y el que llevó durante siete temporadas aquí, el '11', tiene dueño (Asensio) desde que él lo dejó libre. El dorsal es su marca, pero no pinta que se lo vayan a devolver. En ese caso, y quedándose, tendría que buscar uno nuevo que podría ser el '16', un número que el último futbolista que lo vistió en el Madrid se encontraba en una situación idéntica a la que ahora estaría Bale: James Rodríguez.

Antes de pasar a Mbappé, el que todos quieren saber por si finalmente ficha por el Real Madrid, hay dos jugadores más en el aire: Dani Ceballos y Jesús Vallejo. Los dos tienen algunas opciones de volver para quedarse, pero los números que lucieron en el pasado '24' y '3' tienen dueño. Ellos dependerían de que hubiera salidas, como la de Mariano (que lleva, precisamente, el '24'), y, claro está, de que Ancelotti decida quedárselos.

¿Los dorsales de Casemiro, Mbappé y Bale?

Ahora sí, el turno de Mbappé. El fichaje estrella, el más caro de la historia, debería llevar un número a la altura. El problema es que todos están cogidos: el '7', el '9', el '10' y el 11'. Si no hay movimientos -que no se esperan salidas entre los dueños de dichos números-, habría que buscar un dorsal 'puente', por llamarlo de alguna manera, como ya ocurrió cuando se fichó a Cristiano Ronaldo en 2009 y cogió el '9' para un año después quedarse con el '7' tras la salida de Raúl.

El '14'... ¿de Mbappé?

Pero, ¿qué dorsal le puede gustar a Mbappé y está disponible? Bingo, el '14'. Este número quedará libre cuando Casemiro coja el '5' y tiene una relación con Mbappé que podría valer para salir del paso si es que acaba fichando por el Real Madrid este verano. Además, es un número que ya ha lucido en el PSG. Sí, no es broma.

Fue solo durante un partido y ni siquiera lo usó en el partido, pero Mbappé estaba preparado para saltar al campo con él. Fue el 19 de enero de 2020 en un partido de Copa y el motivo de que no llevara su '7' es que en esta competición se reparten del '1' al '11' entre los jugadores titulares y del 12 al 20 entre los suplentes. Kylian empezaba el partido en el banquillo... y ahí se quedó.

Como Neymar, que cogió el '12'. El caso es que la elección de ambos no fue casual y así lo explicaron en redes sociales. El brasileño escogió el '12' como homenaje a la leyenda del fútbol sala, su compatriota Falcão. El francés lo hizo por otra leyenda de su país y uno de sus ídolos, Thierry Henry.

En el Madrid podría volverse a poner, aunque fuera un año, ese '14'. Otra opción sería el '17', otro número que ya cogió en la Copa de Francia, pero es de Lucas Vázquez. Al menos, Mbappé tendría una elección con sentido.

[Más información: El mes Mbappé para el Real Madrid: o el PSG acepta el traspaso o llega gratis en el verano de 2022]

Sigue los temas que te interesan