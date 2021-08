El Barça anuncia la salida de Messi: "Es imposible que siga por la normativa de LaLiga"

Ya es oficial. Leo Messi no será más futbolista del FC Barcelona. El club catalán anunció este jueves la salida del delantero argentino después de que las negociaciones entre ambas partes se rompieran en una reunión de la que formaron parte Joan Laporta y Jorge Messi, padre y agente del jugador. El motivo no es otro que la normativa de LaLiga.

Bombazo en el fútbol español cuando todo apuntaba a que Messi firmaría un nuevo contrato con el Barcelona. El delantero argentino llevaba desvinculado de la entidad azulgrana desde el pasado 30 de junio, cuando venció el acuerdo que ambas partes mantenían. Durante semanas se ha buscado una forma viable de cerrar la 'renovación', pero el límite salarial, dentro de la normativa de LaLiga, lo ha hecho imposible.

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)", empezaba el escueto comunicado emitido por el Barcelona.

Joan Laporta y Leo Messi, durante la final de la Copa del Rey de 2021 AFP7 / Europa Press

Poco antes saltaba la noticia de que las negociaciones se habían roto tras la comida mantenida este jueves. El Barça no quiso esperar más y lanzó el anuncio: "Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club", se añade en la nota.

Por último, el Barça tuvo unas palabras de agradecimiento para el jugador que se quedan cortas: "El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional".

Messi no volverá a jugar un partido con la camiseta del Barcelona. El '10' dice adiós de una manera fría tras haber disputado 778 minutos, haber marcado 672 goles y repartido 288 asistencias con la camiseta del equipo de su vida. En su palmarés quedan reflejadas cuatro Champions League y un total de 10 campeonatos de Liga, como trofeos destacados.

Un año del burofax

Es el fin de la leyenda de Messi en Barcelona. Un punto y final amargo para el camino de un futbolista que elevó al equipo de la ciudad condal hasta la cima del fútbol, pero que en los últimos años solo ha sumado decepciones con el equipo. Esos 'palos' fueron los que le llevaron a pedir su salida hace un año, todavía con Josep María Bartomeu, a través del famoso burofax.

El cambio en la presidencia, con el reencuentro con Laporta, hacía presagiar que la continuidad de Messi sería más sencilla. El propio jugador tuvo algunos gestos de cariño hacia la entidad que hacía tiempo que se no se veían, evidenciando la reenconciliación. Pero el brutal contrato del jugador y la delicada situación del Barça, sumando la normativa de LaLiga, han tirado por la borda toda posibilidad de que siguiera.

