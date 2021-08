"¿Y por qué no el Real Madrid?": la viral petición de Hugo Sánchez con Leo Messi como protagonista

"No, no, no, eso no se hace, es como tampoco nunca te hubiera visto a ti jugar en Barcelona, entiendo que en algún momento te quisieron, pero después de tu época en Madrid, hay códigos que no se pueden romper; Leo Messi no puede jugar en el Real Madrid", eso es lo que le dijeron a Hugo Sánchez cuando propuso que el argentino fichase por el conjunto merengue después de que se haya confirmado que la etapa en el Barça ha terminado.

La salida de Lionel Messi del FC Barcelona sigue causando un gran ruido, ya que no sólo le han salido pretendientes de gran calado como el Manchester City y el PSG, sino que ahora hasta Hugo Sánchez lo colocó como candidato para el equipo de sus amores, el Real Madrid. Lo hizo en el programa 'Fútbol Picante', de ESPN México. El exjugador blanco cree que sería una buena idea que Messi valore la posibilidad de recalar en la entidad merengue. El legendario delantero mexicano aprovechó el anuncio del Barcelona para hacer esta propuesta de nueva delantera para el Real Madrid.

"Una idea para el Real Madrid, juntar a Messi con Mbappé, y con la remodelación del Santiago Bernabéu con Messi, la próxima temporada (…) Yo no me fío de nadie. Pues a mí me gustaría verlo jugar en el Real Madrid primero, ya después, pues podría ser… realmente me da lo mismo, lo que quiero es seguir viéndolo a él jugar, que sea feliz", sentenció el que fuera delantero merengue. Para Hugo, que ambos coincidan de blanco en la presentación del nuevo estadio sería inolvidable.

¿Messi en el Real Madrid?



¿Cuál será el futuro de Liones Messi? pic.twitter.com/9AO9bogsh6 — Futbol Picante (@futpicante) August 6, 2021

Desde que el Barça confirmó el adiós de Messi, hay dos equipos que se han puesto en la delantera para firmarle: Manchester City y PSG. Pero en Inglaterra dan motivos para pensar que las posturas entre el conjunto francés y el astro están muy cerca. Tanto es así, que dan por hecho una conversación entre Leo y el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino. En realidad, son varios los meses en los que la noticia sobre que Lionel podía acabar en París parecía menos utopía que nunca. Las filtraciones indicaron que existía una conversación entre Jorge, su padre y representante, y las altas cúpulas.

