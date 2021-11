Yeremy Pino: "El Villarreal siempre ha confiado en mí, nunca dudé al rechazar a grandes clubes"

Yeremy Pino continuará ligado al Villarreal, como mínimo, hasta el año 2027. Así lo ha decidido el futbolista que llegó a estar vinculado con el Real Madrid en las últimas semanas. Pero el internacional español quiere seguir en el 'submarino amarillo' y este martes ha tenido lugar el acto de renovación, en el que ha estado también el presidente de la entidad de fútbol de Castellón, Fernando Roig.

Agradecido al Villarreal

"Estoy muy agradecido por la confianza del club. He crecido con compañeros jóvenes en la residencia. Agradecer el apoyo de mi familia, siempre han estado conmigo, cuando lo he necesitado. Me alegro de estar hoy aquí, quiero dar mucho al Villarreal por la confianza y seguir trabajando para que vengan cosas muy bonitas".

Renovación

"Para empezar, este club es el que siempre ha confiado en mí. Nunca dudé en venir aquí y rechazar a grandes clubes. Comparto vestuario con grandes jugadores. Soy joven, pero el club me ha facilitado mucho las cosas y quiero seguir aquí. Mi familia y siento el apoyo de la afición, que siempre ha estado conmigo".

Yeremy Pino posa junto a Fernando Roig, en el acto de renovación del Villarreal EFE

Desea seguir

"Yo quiero estar aquí muchos años. Estoy contento por la confianza y espero devolverla con trabajo y darle al club todo lo que se merece, al entrenador y a la afición, que estemos donde se merecen".

Trabajo con la cantera

"El trabajo con la cantera del club es un orgullo, yo lo he vivido personalmente. Es lo que reflejamos. Somos un club de cantera. Estoy muy contento por seguir aquí en mi casa. En Vila-real está mi corazón y siempre lo estará".

Crecimiento

"He quemado muchas etapas, respondí en el campo, me dieron la confianza y ahora estoy en el primer equipo disfrutando mucho".

Mundial de Qatar 2022

"Hay que trabajar para intentar estar en el Mundial de Qatar. Estoy muy emocionado por las dos últimas convocatorias. Lo importante es trabajar bien en el club, aportar goles y asistencias aquí en el Villarreal para que te tengan en cuenta".

Yeremy Pino y Fernando Roig posan con la copa de la Europa League ganada por el Villarreal EFE

Ayuda del club

"El club me ha ayudado en todo. Mi sueño con el Villarreal es ir paso a paso. Ahora, queremos clasificarnos para los octavos de Champions League. Nos ilusiona mucho. En liga, queremos acabar lo más arriba posible. Tenemos una plantilla magnífica, debemos remontar un poco el vuelo y ser ambiciosos".

Rumores sobre otros equipos

"Mi cabeza siempre ha estado en el Villarreal siempre. La confianza del club, del entrenador y el apoyo de la afición han sido muy importantes. Estoy donde quiero estar".

Selección española de fútbol

"Es complicado ver a jugadores tan jóvenes en la Selección. Nos están dando mucha confianza a esta generación de jóvenes. Estamos muy contentos por eso y dándolo todo cada vez que tenemos la oportunidad de vestir La Roja".

Lesión

"Estoy trabajando. Cada vez tengo mejores sensaciones y con ganas del partido ante el RC Celta".

Deseo para el futuro

"Quiero seguir creciendo, darle lo mejor al club, a la afición y con el apoyo de mi familia progresar siempre".

