Emery: "¿El Newcastle? En el Villarreal tengo un reto muy grande, estoy contento de estar aquí"

El Villarreal se impuso al Getafe, en el partido correspondiente a la jornada 13 de La Liga, gracias a un gol de Manu Trigueros. Después del encuentro, Unai Emery habló ante los medios de comunicación y volvió a poner de relieve que está muy feliz en La Cerámica y que no quiere moverse del banquillo del 'submarino amarillo', pese a los rumores que le colocan en el Newcastle.

Victoria ante el Getafe

"Los tres puntos eran necesarios y llegan tras mejorar en el juego, controlar el partido en situaciones de transición del rival y de no cometer errores que nos estaban penalizando mucho. Hemos estado serios y no hemos concedido. Tuvimos ocasiones para el segundo, pero el uno a cero dejaba el partido abierto. Hasta el 90 hemos insistido en estar muy concentrados, que los del banquillo aportarán sin desconexiones. Tuvimos ocasiones para un marcador más claro ante un rival muy bien organizado, pero estuvo más cerca el segundo que el empate de ellos".

Manu Trigueros celebrando su gol en el Villarreal - Getafe EFE

"La labor mía es dar tranquilidad, poner orden y tomar las decisiones correctas y apretar mucho cuando la gente tiene que estar enchufada. La influencia va en lo que veo y hay que estar encima de los jugadores a veces. Samu, si no está bien, se le va la cabeza del partido. He estado muy encima de él para que estuviese en el partido y ha dado un paso más".

"Las relaciones que tenemos a nivel de club con todo el mundo es lo más importante. Los lazos de unión para asentar este proyecto. A partir de ahí somos profesionales, pero me encuentro con un club en el que tengo un reto muy grande. Y ellos también quieren, por lo que me siento muy agradecido a los Roig porque quieren seguir edificando cosas. Me siento contento de estar aquí".

"Con Yeremi tenemos un chico joven, llamado ya por España, y hay que ser cautos con él. Ya le hemos dado todos los elogios posibles, pero su nivel está siendo más bajo estos últimos partidos. Tiene unas molestias y me he equivocado sacándole. No es una lesión importante, me parece bien que vaya con España, pero a veces es dar los pasos correctos. Lo mejor es que no hubiera jugado, y he tenido que rectificar en el descanso. Danjuma creemos que es un golpe, se va con su selección y vamos a esperar a ver cómo evolucionan. No son lesiones importantes".

Situación del equipo

"En Champions el equipo está enchufado al cien por cien, y en liga no lo hacemos al mismo nivel. Lo hemos hablado. La actitud es buena, pero la Champions nos activa y en Liga estamos penalizados por errores de penales fuera de lugar, goles en pérdidas y en saques de banda. No hay que cerrar los ojos, no merecemos más porque son errores nuestros. Hemos hablado de dónde queremos ir y si estamos dispuestos a asumir esas exigencias. Hoy han respondido. No nos podemos relajar ni ahora en el parón. Si nos relajamos volveremos a tener los mismos errores".

